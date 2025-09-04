Taylor Swift no Super Bowl? Comissário da NFL quebra o silêncio: ‘É um talvez’

A possibilidade de a cantora Taylor Swift ser a atração principal do show do intervalo do Super Bowl foi publicamente comentada pelo comissário da NFL, Roger Goodell.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante sua participação no programa "Today", da emissora NBC, Goodell foi questionado sobre a potencial apresentação da artista na edição LIX do evento, que será realizada em Nova Orleans. Em sua resposta, ele confirmou o interesse da organização.

— Nós adoraríamos ter a Taylor se apresentando — declarou o comissário. — Ela é um talento especial e, obviamente, seria bem-vinda a qualquer momento.

continua após a publicidade

Travis Kelce e Taylor Swift após partida do Kansas City Chiefs (Foto: Patrick Smith/AFP)

Apesar da repercussão imediata da fala, Goodell evitou confirmar a existência de negociações. Ao ser pressionado sobre o andamento de um possível acordo, o comissário limitou-se a dizer: — É um talvez...

➡️ Qual o interesse da NFL em realizar jogos no Brasil? Entenda

Impacto da imagem de Taylor Swift na NFL

A presença recorrente de Taylor Swift nos jogos da última temporada, para acompanhar seu noivo Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, resultou em um notável impacto comercial e de audiência para a NFL. A liga registrou um aumento significativo no interesse do público feminino e jovem.

continua após a publicidade

Dados da temporada 2023-2024 indicam que a associação da imagem da cantora ao esporte contribuiu para o crescimento da audiência e para um aumento expressivo na venda de produtos licenciados, especialmente artigos relacionados a Kelce.

Uma eventual apresentação no Super Bowl poderia ampliar ainda mais esse alcance, unindo a vasta base de fãs da artista aos milhões de espectadores tradicionais do evento esportivo. No momento, contudo, a declaração de Goodell serve como uma confirmação do interesse da liga, enquanto a definição sobre o show do intervalo permanece pendente.