Gabigol marca presença em semifinal da Superliga Feminina

Gabigol, atacante do Cruzeiro, marcou presença no primeiro jogo da semifinal da Superliga feminina entre Minas e Osasco na última terça-feira (15), na UniBH Arena, em Belo Horizonte. O jogador chegou a publicar na suas redes sociais uma foto da quadra de vôlei; veja:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O time mineiro ganhou em casa e tem vantagem nesta fase, disputada em melhor de três jogos. O próximo confronto entre os times será na segunda-feira (21). Se o Minas ganhar, estará automaticamente na final; caso o Osasco vença, a decisão irá para um terceiro duelo.

Como foi a partida?

1º SET

O Minas abriu os pontos da partida na Arena Minas Tennis Club. O jogo no primeiro set se mostrou equilibrado entre os times, sem nenhum deles emplacando muitos pontos seguidos. O set quase foi encerrado pelo Osasco, mas o Minas retomou o set point e fechou a parcial em 28/26.

continua após a publicidade

2º SET

Ainda parcialmente equilibrado, o Osasco fez boas jogadas durante o segundo set. Ao final, o Osasco perdia por 21/17, mas conseguiu uma sequência de quatro pontos e empatou o jogo. Em mais uma decisão apertada, o Minas conseguiu controlar o final do set e fechou ele em 25/22.

3º SET

No terceiro set, o Osasco mostrou um desequilíbrio total na partida. Logo no início, o Minas fez sequência de quatro pontos, e no meio, uma sequência de três pontos. Nas últimas jogadas do set, foram cinco pontos em sequência. O set foi fechado com desvantagem de 11 pontos para o Osasco, com 25/14 para o Minas.

continua após a publicidade

Gerdau Minas x Osasco - Semifinal Superliga Feminina 24/25. Créditos: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube

Próximo jogo do Cruzeiro

O Cruzeiro enfrenta o Bahia nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 4° rodada do campeonato Brasileiro.