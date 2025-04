Gabi Guimarães volta às finais da liga italiana de vôlei; saiba onde assistir

Ficha do jogo CON MIL Final - Jogo 1 Liga Italiana Data e Hora Quarta-feira, dia 16 de abril, às 15h30 (de Brasília) Local Palaverde, em Villorba (ITA) Árbitro A definir Onde assistir VBTV

Após seis títulos consecutivos, o Imoco Conegliano está de volta às finais da liga italiana de vôlei feminino. Em destaque, Gabi Guimarães lidera o time em mais uma campanha sólida para a classificação na fase final. A equipe enfrentará, nesta quarta-feira (16), o Vero Volley Milano pelo primeiro jogo da decisão no Palaverde, em Villorba (ITA). A partida poderá ser acompanhada, a partir das 15h30 (de Brasília) pelo streaming VBTV.

continua após a publicidade

➡️ Federação internacional define novas regras no vôlei; saiba o que mudou

Vale destacar que a brasileira Gabi Guimarães anotou 16 pontos no jogo quatro da semifinal contra o Novara, sendo 15 de ataque e um de saque. Além disso, ela fez dez recepções certas. A maior pontuadora da partida foi Tolok, ponteira russa do time adversário, com 34 pontos, seguida pela chinesa Zhu T, com 17.

Finais do Italiano de Vôlei Feminino

🏐 JOGO 1: 16 de abril - Conegliano x Milano

🏐 JOGO 2: 19 de abril - Milano x Conegliano

🏐 JOGO 3: 22 de abril - Conegliano x Milano

Confira onde assistir ao jogo de Gabi Guimarães

✅ FICHA TÉCNICA

CONEGLIANO X MILANO

FINAL - JOGO 1 - LIGA ITALIANA

📆 Data e horário: quarta-feira, dia 16 de abril, às 15h30 (de Brasília)

📍 Local: Palaverde, em Villorba (ITA)

📺 Onde assistir: VBTV

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte