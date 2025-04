Federação internacional define novas regras no vôlei; saiba o que mudou

O Conselho de Administração da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) anunciou novidades para 2025. Foram definidas novas regras para o vôlei que envolvem dois toques, pedido de desafio, composição de comissões técnicas e ampliação na contagem de torneios para o ranking. Além disso, foi criado o Dia Mundial do Voleibol.

O que mudou nas novas regras do vôlei

Dois toques

A regra dos "dois toques" é aplicada quando a bola muda de direção e gira mais do que o necessário no momento da ação do jogador. Essa é uma das principais dificuldades enfrentadas pelos levantadores, responsáveis por servir as atacantes.

Com a mudança, a instituição testa a permissão dos "dois toques" durante o levantamento, desde que a bola permaneça do mesmo lado da quadra. Ou seja, as mãos do jogador podem tocar a bola separadamente e ela pode girar, mas não pode mudar de trajetória. Apenas dois toques claros e consecutivos serão considerados faltas.

A regra começa a valer para a Liga das Nações (VNL) deste ano, que ocorrerá entre junho e agosto.

Macris, levatadora da Seleção Brasileira (Divulgação/Volleyball World)

Pedido de desafio

Atualmente, os técnicos podem desafiar qualquer lance duvidoso durante o rali. No entanto, com o objetivo de reduzir as interrupções, a FIVB irá testar uma nova regra que permite os pedidos de desafios somente após a bola tocar o chão.

Igualdade de gênero

Toda equipe feminina que participar da Liga das Nações do ano que vem deverá ter pelo menos uma mulher como integrante da comissão técnica.

Dia Mundial do Vôlei

A FIVB escolheu o dia sete de julho para representar o Dia Mundial do Vôlei. A data representa a primeira demonstração pública do esporte em 1895 por William Morgan.

Ranking mundial

O ranking mundial de vôlei também passará por mudanças significativas com as novas regras. O sistema será ampliado para incluir mais categorias de eventos, permitindo que cada confederação continental inclua até dois eventos anuais em seu continente no ranking mundial. Além disso, cada associação zonal poderá incluir um evento anual zonal.

Para que uma competição oficial seja elegível para pontuação no ranking, é necessário que tenha participação de pelo menos quatro seleções.