Marc Márquez, líder do campeonato de MotoGP, sofreu um acidente durante os treinos do GP Prêmio dos Países Baixos em Assen. O piloto da Ducati caiu na curva 15 após completar apenas três voltas na sessão desta sexta-feira (27). Apesar do susto, o espanhol conseguiu retornar à pista e assumir a liderança da sessão.

continua após a publicidade

➡️ GP da Áustria de Fórmula 1: conheça o Red Bull Ring

O piloto queixou-se de problemas na mão esquerda após o incidente e chegou a remover a luva para verificar seu estado. Márquez foi transportado de scooter por Fonsi Nieto até o caminhão da equipe Ducati para avaliação.

O próprio piloto explicou que a queda ocorreu porque mudou de marcha muito rapidamente. Esta foi a sexta queda de Marc no atual campeonato, sendo esta a mais impactante até o momento.

continua após a publicidade

Após o incidente, Márquez relatou ter golpeado o cotovelo esquerdo e perdido sensibilidade na região. O piloto trocou de macacão e conversou com Gigi Dall'Igna, chefe da Ducati, no box da equipe. "Bem", afirmou Marc, tranquilizando sua equipe sobre seu estado físico, enquanto recebia um gesto de alívio do dirigente.

Marc Marquez volta e lidera a TL1

O espanhol retornou à pista com sua segunda moto e, em sua sétima volta, assumiu a liderança da primeira atividade do fim de semana. Seu companheiro de equipe, Pecco Bagnaia, havia assumido momentaneamente a primeira posição após a queda, superando Viñales da KTM. O novato Fermín Aldeguer também passou por um susto durante a sessão, mas sem consequências físicas.

continua após a publicidade

Mostrando mais um fim de semana competitivo, Maverick Viñales colocou a Tech3 na segunda posição, com 1min32s529. Marco Bezzecchi apareceu nos minutos finais e, com uma volta em 1min32s570, superou Francesco Bagnaia para ficar com o terceiro posto.

Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo, Álex Márquez, Johann Zarco, Fermín Aldeguer e Álex Rins fecharam o grupo dos dez primeiros em Assen.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte