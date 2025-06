GP da Áustria de Fórmula 1: conheça o Red Bull Ring

O Red Bull Ring será a sede do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, a décima primeira etapa da temporada de 2025 da categoria. Em sua 39ª edição, a pista austríaca sofreu quatro alterações no traçado em toda a história, sendo a última em 2011. Max Verstappen é o maior vencedor do GP na história, com cinco vitórias. Confira a volta completa acima.

Com 4,318 km, a pista de Spielberg, localizada no estado da Estíria, foi fundada em 1969, como Österreichring. Um ano depois, recebeu a primeira corrida na Fórmula 1, vencida pelo belga Jacky Ickx, de Ferrari. Com 10 curvas, o traçado conta trechos de alta velocidade, diversos pontos de ultrapassagem e uma das voltas mais rápidas do calendário, abaixo dos 70 segundos.

Primeiro setor

A volta começa na reta dos boxes, no primeiro ponto de ativação do DRS. Ao fim, os pilotos fazem a primeira curva, onde descem da oitava para a terceira marcha para contornar. Logo depois, vão para o segundo trecho de velocidade máxima, novamente com a asa móvel aberta, onde fazem a segunda curva e finalizam o primeiro setor antes da terceira curva.

Primeiro setor (em vermelho), do circuito de Spielberg (Foto: Reprodução)

Segundo setor

Logo no início do segundo setor, os pilotos freiam bruscamente para contornar a terceira curva — em formato de cotovelo — principal ponto de ultrapassagem de circuito. Logo depois, vão para outro trecho de velocidade onde abrem o DRS e chegam a curva 4, outro lugar que os pilotos costumam ultrapassar. Na sequência, os carros retomam a aceleração e vão para uma curva de raio longo, que finaliza a parcial.

Segundo setor (em azul), do circuito de Spielberg (Foto: Reprodução)

Terceiro setor

Os pilotos chegam ao último setor já contornando a sétima e a oitava curva, em média velocidade e chegam as duas últimas curvas, em alta velocidade, descendo a ladeira e retornando a reta principal do circuito, onde abrem o DRS pela última vez e fecham a volta.

