Surfista recupera prancha furtada dois dias antes de Itacoatiara Big Wave

Um surfista brasileiro passou por uma situação complicada antes da disputa do Itacoatiara Big Wave. Gabriel Sampaio recuperou, na sexta-feira (15), a prancha que havia sido furtada durante um treino em Niterói (RJ). O equipamento foi devolvido dois dias antes da participação do atleta na competição, que contou com grandes nomes como Lucas Chumbo e Pedro Scooby, no domingo (17).

A prancha havia desaparecido em 31 de julho, quando foi levada pela correnteza até a areia durante uma sessão de treinos. Um casal, posteriormente identificado por câmeras de segurança da região, retirou o equipamento do local em vez de deixá-lo em um ponto de apoio.

A recuperação só foi possível graças à mobilização da comunidade local, incluindo moradores, comerciantes e a Sociedade dos Amigos e Moradores de Itacoatiara. Além disso, o trabalho investigativo da 81ª Delegacia de Polícia de Itaipú foi fundamental para a devolução da prancha a Gabriel.

— Fui psicologicamente afetado. Não tinha treinado com a prancha nova, não sabia se iria me adaptar e ainda estava preocupado em recuperar a prancha antiga. Mas quando ela voltou dois dias antes, me deu alívio, parecia até um sinal de que iríamos bem no IBW — declarou o surfista brasileiro, após o ocorrido.

Apesar da recuperação do equipamento, o surfista competiu com uma prancha nova, produzida às pressas. Ao lado de William Santana, seu parceiro de equipe, Gabriel avançou até a semifinal do IBW e terminou a competição na sétima colocação.

Gabriel Sampaio, na esquerda, e William Santana em Itacoatiara Big Wave (Foto: André Cyriaco / IBW)

Quem é Gabriel Sampaio?

Aos 28 anos, Gabriel Sampaio é um dos principais nomes do surfe de ondas grandes no Brasil. O atleta é bicampeão do Itacoatiara Big Wave, em que venceu na categoria remada em 2022 e no Tow In em 2023. No último, o brasileiro acumulou 26,79 pontos e foi reconhecido por surfar a maior onda da competição.

Em janeiro deste ano, Gabriel enfrentou as ondas gigantes de Nazaré, em Portugal, durante a tempestade Hermínia. Na ocasião, surfou paredões superiores a 20 metros em condições consideradas as mais extremas dos últimos 40 anos naquela região.

Natural de Pernambuco, Gabriel foi para Niterói com apenas nove anos. Na cidade do Rio de Janeiro, ele desenvolve projetos relacionados à saúde mental em parceria com a GlobalMed. O surfista também participa de ações sociais que evidenciam o potencial transformador do surfe na vida das pessoas.

O calendário de Gabriel para os próximos meses inclui competições no Brasil. Entre agosto e outubro, ele participará do Gigantes de Nazaré, no Leblon, e do Túnel Crew Shootout, em Itacoatiara. Já em outubro, iniciará sua preparação para a temporada de ondas gigantes em Nazaré, Portugal.

Como foi o Itacoatiara Big Wave 2025?

A dupla formada por Lucas Chumbo e Pedro Scooby conquistou o título na categoria masculina da 7ª edição do Itacoatiara Big Wave. A competição aconteceu neste domingo (17) na praia de Itacoatiara, em Niterói, Rio de Janeiro. Além dos brasileiros, Michelle Des Bouillons e Ian Cosenza sagraram-se campeões do evento na categoria mista.

Na final masculina, Chumbo iniciou com um tubo perfeito seguido de um aéreo que lhe rendeu 8,0 pontos. A disputa pela liderança foi intensa, com Dylan Longbottom e Lucas Silveira alcançando 7,85 pontos (6,50 + 1,35). Rebiere e Roseyro chegaram a assumir a ponta com 8,75 (4,50 + 4,25).

Dylan e Lucas lideraram temporariamente com 12,00 pontos (6,50 + 5,50). Scooby melhorou sua pontuação para 5,35, devolvendo a vantagem à sua dupla. A vitória foi confirmada quando Chumbo executou um tubo com rotação completa no ar, recebendo 9,0 pontos.