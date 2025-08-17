A dupla formada por Lucas Chumbo e Pedro Scooby conquistou o título na categoria masculina da 7ª edição do Itacoatiara Big Wave. A competição aconteceu neste domingo (17) na praia de Itacoatiara, em Niterói, Rio de Janeiro. Além dos brasileiros, Michelle Des Bouillons e Ian Cosenza sagraram-se campeões do evento na categoria mista.

continua após a publicidade

➡️ Exclusivo: Pedro Scooby projeta desempenho dos brasileiros no WSL Finals

Mesmo com lesões nos dois joelhos, Scooby decidiu participar da final ao lado de Chumbo, alternando entre o jet ski e a prancha durante a prova. A participação do surfista estava incerta até o início do domingo devido aos ferimentos sofridos nas primeiras baterias.

Na final masculina, Chumbo iniciou com um tubo perfeito seguido de um aéreo que lhe rendeu 8,0 pontos. A disputa pela liderança foi intensa, com Dylan Longbottom e Lucas Silveira alcançando 7,85 pontos (6,50 + 1,35). Rebiere e Roseyro chegaram a assumir a ponta com 8,75 (4,50 + 4,25).

continua após a publicidade

Dylan e Lucas lideraram temporariamente com 12,00 pontos (6,50 + 5,50). Scooby melhorou sua pontuação para 5,35, devolvendo a vantagem à sua dupla. A vitória foi confirmada quando Chumbo executou um tubo com rotação completa no ar, recebendo 9,0 pontos.

— Foi um verdadeiro trabalho em equipe. Nas duas primeiras baterias eu tinha feito a melhor nota, mas acabei me machucando. Era feio, fiquei pensando se voltaria à água ou não, mas o Lucas falou: "Vamos embora, vamos juntos. Se tiver que ser, será". E ele acabou me carregando nas costas praticamente. Fiz o necessário para a gente ganhar. Ele fez a nota máxima, ele é muito mais que um amigo, é um irmão — revelou Scooby.

continua após a publicidade

O formato da competição seguiu a modalidade "tow-in", com baterias de 30 minutos. Um integrante da dupla era responsável por colocar o outro surfista na onda e realizar o resgate quando necessário. As condições do mar permitiram aos surfistas executarem manobras de alto desempenho durante o evento.

Pedro Scooby em ação no Itacoatiara Big Wave de 2025 (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Categoria mista do Itacoatiara Big Wave

Michelle Des Bouillons e Ian Cosenza superaram três outras duplas na categoria mista. Michelle começou com 4,25 pontos e logo obteve 4,35, assumindo a liderança. Summa e Dylan Longbottom ficaram na vice-liderança com 3,25 e 1,40 pontos.

Laura Coviella e Will Santana conseguiram 3,70 pontos, enquanto Dominique Charrier e Eric Rebiere obtiveram 3,05. Michelle e Ian substituíram suas notas iniciais por 4,55 e 4,50. Nos minutos finais, Michelle pegou outra onda que lhe rendeu 5,40, ampliando a vantagem e garantindo o título.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte