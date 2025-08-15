A Confederação Brasileira de Surf divulgou seu planejamento esportivo 2026 e trouxe novidades e uma premiação inédita para a temporada. O Campeonato Brasileiro do ano que vem, será decidido em um mínimo de quatro etapas, com premiações de R$ 500 mil, e um novo formato.

A CBSurf ainda busca incluir mais dois níveis de premiação e pontuação no campeonato. Além das quatro etapas de R$ 500 mil que valem 10.000 pontos, o desejo da Diretoria é fazer um superevento de “1 Milhão de Reais” com a vitória marcando 20.000 pontos e outras etapas de R$ 300 mil e 7.000 pontos. Inicialmente, o ranking brasileiro irá computar a pontuação dos três melhores resultados de cada atleta.

A disputa do Brasileiro será aberta para até 228 participantes, 168 na categoria masculina e 60 na feminina. Os locais dos eventos, bem como todo o calendário de 2026, ainda serão anunciados pela Confederação.

Confederação de surf anuncia premiação inédita para 2026 (Foto: Divulgação CBSurf)

Novo formato

A nova elite do Brasileiro passará a ser o grupo dos 22 primeiros colocados do ranking masculino, 14 primeiros colocados no Dream Tour 2025 e 8 indicados pelo ranking da Taça Brasil, e as 11 melhores do feminino, sete primeiras do Dream Tour e quatro classificadas pela Taça, que formarão a lista de cabeças de chave que estrearão na fase mais avançada, com uma premiação mínima já garantida. O ranking será dinâmico, atualizado a cada etapa, para formar a lista dos top-22 e das top-11 do próximo evento.

O campeonato vai unificar os circuitos Dream Tour e Taça Brasil, realizados nos últimos anos, disputadas em sete dias, de segunda-feira a domingo. As mudanças foram apresentadas para os representantes dos atletas e aprovadas por toda a diretoria da CBSurf, comandada pelo presidente Teco Padaratz e os vice-presidentes Paulo Moura e Brigitte Mayer, dois ex-tops mundiais e uma campeã brasileira.