Veja os lances da derrota de Hugo Calderano na estreia do WTT Champions de Doha

Brasileiro disputa primeiro torneio de 2026 ao lado dos melhores do ranking

Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 08/01/2026
11:01
Dia 08/01/2026
11:01
Hugo Calderano na vitória no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)
imagem cameraHugo Calderano na vitória no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)
Hugo Calderano iniciou a temporada 2026 com derrota na estreia do WTT Champions de Doha, torneio que reúne os 32 melhores atletas do circuito mundial. Terceiro colocado do ranking, o brasileiro entrou como cabeça de chave e foi superado por 3 sets a 2 pelo alemão Dimitrij Ovtcharov, ex-número 1 do mundo.

Acompanhe lance a lance

4º set: Dimitrij Ovtcharov 11 x 9 Hugo Calderano

  1. Hugo Calderano ataca para fora e Ovtcharov confirma a vitória.
  2. Ovtcharov, no backhand, chega ao primeiro match point.
  3. Ataque para fora de Hugo. Brasileiro segue na frente por 8 a 7.
  4. Ovtcharov pede tempo. Hugo lidera o placar por 7 a 6.
  5. PONTAÇO DE HUGO CALDERANO! Parcial segue empatada por 5 a 5.
  6. Devolução na rede de Hugo, Ovtcharov empata o jogo.
  7. Hugo começa bem o quinto set e abre 3 a 1!

4º set: Dimitrij Ovtcharov 9 x 11 Hugo Calderano

  1. PONTO DE CALDERANO! Ele fecha o quarto set e leva o jogo para o quinto set!! VAMOS!!
  2. Erro de devolução do Hugo, que desperdiça o primeiro set point.
  3. PONTAÇO DE CALDERANO!! Brasileiro mantém a liderança por 9 a 8.
  4. Ovtcharov cresce no set e encosta. Paco pede tempo para conversar com Calderano. Brasileiro vence por 8 a 7.
  5. Mais um ataque eficiente do brasileiro! Hugo abre 6 a 4.
  6. Ponto importante para o Hugo!! Brasileiro abre 5 a 3 no placar!
  7. Tudo igual no início do quarto set, 2 a 2. Bora virar, Hugo!!

3º set: Dimitrij Ovtcharov 11 x 5 Hugo Calderano

  • Ovtcharov busca deslocar Hugo na mesa e a estratégia funciona. Mais um set para o alemão.
  • Alemão abre dois pontos de vantagem.
  • Hugo ataca para fora e Ovtcharov empata o jogo por 5 a 5. Vamos, Hugo!!
  • Parcial começa mais equilibrada, mas Hugo faz 3 a 2 em erro do alemão.

2º set: Dimitrij Ovtcharov 5 x 11 Hugo Calderano

  1. Hugo fecha a conta no backhand e deixa tudo igual!!
  2. Ele segue agressivo no ataque! Calderano abre quatro pontos e coloca 8 a 4 no placar!
  3. CALDERANO NO BACKHAND!! Brasileiro abre 6 a 2!
  4. Ovtcharov diminui para 4 a 2.
  5. Hugo volta bem para o segundo set e abre 3 a 0!!

1º set: Dimitrij Ovtcharov 11 x 7 Hugo Calderano

  1. Hugo lutou, mas Ovtcharov vence por 11 a 7. Vamos virar, Hugo!!
  2. Ovtcharov devolve na rede e Hugo salva dois set points! Placar está 10 a 6 para o alemão.
  3. Hugo tem problemas na devolução e o alemão abre 7 a 4. BORA, HUGO!!
  4. Ovtcharov foi penalizado no saque e reclama muito com a arbitragem.
  5. Hugo diminui, mas o alemão lidera por 4 a 2 na primeira pausa.
  6. Ovtcharov abre 3 a 0. Vamos, Hugo!
  7. Hugo começa no saque, mas o primeiro ponto é do alemão.
  8. Jogadores no aquecimento.
  9. ELE CHEGOU!!! Hugo Calderano entra na arena para a estreia! Vamos!!
  10. Hugo Calderano busca seu primeiro título de nível Champions!
  11. Adversário de Hugo, Dimitrij Ovtcharov é dono de seis medalhas olímpicas
  12. Hugo estreia na temporada como um dos principais nomes do circuito, após ano histórico em 2025
Hugo Calderano durante partida válida pelo China Smash
Hugo Calderano durante partida válida pelo China Smash (Divulgação/WTT)

Veja os torneios de tênis de mesa em 2026

Janeiro

  • 7 a 11 - WTT Champions – Doha (Catar)
  • 13 a 18 - WTT Star Contender – Doha (Catar)
  • 19 a 24 - WTT Contender – Mascate (Omã)

Fevereiro

  • 10 a 15 - WTT Star Contender – Chennai (Índia)
  • 19/2 a 1/3 - WTT Grand Smash – Singapura

Março

  • 10 a 15 - WTT Champions – Chongqing (República Popular da China)
  • 23 a 28 - WTT Contender – Túnis (Tunísia)
  • 30/3 a 5/4 - Copa do Mundo - Macau (China)

Abril

  • 7 a 12 - WTT Contender – Taiyuan (República Popular da China)

Maio

  • 19 a 24 - WTT Contender – Lagos (Nigéria)

Junho

  • 1 a 7 - WTT Contender – Skopje (Macedônia do Norte)
  • 9 a 14 - WTT Contender – Zagreb (Croácia)
  • 16 a 21 - WTT Star Contender – Ljubljana (Eslovênia)
  • 25/6 a 6/7 - WTT Grand Smash - Estados Unidos

Julho

  • 14 a 19 - WTT Contender – Buenos Aires (Argentina)
  • 21 a 26 - WTT Star Contender – Brasil

Agosto

  • 5 a 9 - WTT Champions – Yokohama (Japão)
  • 13 a 23 - WTT Grand Smash – Suécia

Setembro

  • 1 a 6 - WTT Contender – Almaty (Cazaquistão)
  • 8 a 13 - WTT Champions – Macau (China)
  • 8 a 13 - WTT Contender – Panagyurishte (Bulgária)
  • 15 a 20 - WTT Star Contender – Londres (Inglaterra)

Outubro

  • 1 a 11 - WTT Grand Smash – República Popular da China
  • 27/10 a 1/11 - WTT Champions – Montpellier (França)

Novembro

  • 3 a 8 - WTT Champions – Alemanha
  • 10 a 15 - WTT Contender – Istambul (Turquia)
  • 16 a 21 - WTT Star Contender – Mascate (Omã)
  • 29/11 a 6/12 - Copa do Mundo Equipes Mistas - Chengdu (China)

Dezembro

  • 8 a 13 - WTT Finals – Hong Kong, China

