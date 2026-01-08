Veja os lances da derrota de Hugo Calderano na estreia do WTT Champions de Doha
Brasileiro disputa primeiro torneio de 2026 ao lado dos melhores do ranking
Hugo Calderano iniciou a temporada 2026 com derrota na estreia do WTT Champions de Doha, torneio que reúne os 32 melhores atletas do circuito mundial. Terceiro colocado do ranking, o brasileiro entrou como cabeça de chave e foi superado por 3 sets a 2 pelo alemão Dimitrij Ovtcharov, ex-número 1 do mundo.
Acompanhe lance a lance
4º set: Dimitrij Ovtcharov 11 x 9 Hugo Calderano
- Hugo Calderano ataca para fora e Ovtcharov confirma a vitória.
- Ovtcharov, no backhand, chega ao primeiro match point.
- Ataque para fora de Hugo. Brasileiro segue na frente por 8 a 7.
- Ovtcharov pede tempo. Hugo lidera o placar por 7 a 6.
- PONTAÇO DE HUGO CALDERANO! Parcial segue empatada por 5 a 5.
- Devolução na rede de Hugo, Ovtcharov empata o jogo.
- Hugo começa bem o quinto set e abre 3 a 1!
4º set: Dimitrij Ovtcharov 9 x 11 Hugo Calderano
- PONTO DE CALDERANO! Ele fecha o quarto set e leva o jogo para o quinto set!! VAMOS!!
- Erro de devolução do Hugo, que desperdiça o primeiro set point.
- PONTAÇO DE CALDERANO!! Brasileiro mantém a liderança por 9 a 8.
- Ovtcharov cresce no set e encosta. Paco pede tempo para conversar com Calderano. Brasileiro vence por 8 a 7.
- Mais um ataque eficiente do brasileiro! Hugo abre 6 a 4.
- Ponto importante para o Hugo!! Brasileiro abre 5 a 3 no placar!
- Tudo igual no início do quarto set, 2 a 2. Bora virar, Hugo!!
3º set: Dimitrij Ovtcharov 11 x 5 Hugo Calderano
- Ovtcharov busca deslocar Hugo na mesa e a estratégia funciona. Mais um set para o alemão.
- Alemão abre dois pontos de vantagem.
- Hugo ataca para fora e Ovtcharov empata o jogo por 5 a 5. Vamos, Hugo!!
- Parcial começa mais equilibrada, mas Hugo faz 3 a 2 em erro do alemão.
2º set: Dimitrij Ovtcharov 5 x 11 Hugo Calderano
- Hugo fecha a conta no backhand e deixa tudo igual!!
- Ele segue agressivo no ataque! Calderano abre quatro pontos e coloca 8 a 4 no placar!
- CALDERANO NO BACKHAND!! Brasileiro abre 6 a 2!
- Ovtcharov diminui para 4 a 2.
- Hugo volta bem para o segundo set e abre 3 a 0!!
1º set: Dimitrij Ovtcharov 11 x 7 Hugo Calderano
- Hugo lutou, mas Ovtcharov vence por 11 a 7. Vamos virar, Hugo!!
- Ovtcharov devolve na rede e Hugo salva dois set points! Placar está 10 a 6 para o alemão.
- Hugo tem problemas na devolução e o alemão abre 7 a 4. BORA, HUGO!!
- Ovtcharov foi penalizado no saque e reclama muito com a arbitragem.
- Hugo diminui, mas o alemão lidera por 4 a 2 na primeira pausa.
- Ovtcharov abre 3 a 0. Vamos, Hugo!
- Hugo começa no saque, mas o primeiro ponto é do alemão.
- Jogadores no aquecimento.
- ELE CHEGOU!!! Hugo Calderano entra na arena para a estreia! Vamos!!
- Hugo Calderano busca seu primeiro título de nível Champions!
- Adversário de Hugo, Dimitrij Ovtcharov é dono de seis medalhas olímpicas
- Hugo estreia na temporada como um dos principais nomes do circuito, após ano histórico em 2025
Veja os torneios de tênis de mesa em 2026
Janeiro
- 7 a 11 - WTT Champions – Doha (Catar)
- 13 a 18 - WTT Star Contender – Doha (Catar)
- 19 a 24 - WTT Contender – Mascate (Omã)
Fevereiro
- 10 a 15 - WTT Star Contender – Chennai (Índia)
- 19/2 a 1/3 - WTT Grand Smash – Singapura
Março
- 10 a 15 - WTT Champions – Chongqing (República Popular da China)
- 23 a 28 - WTT Contender – Túnis (Tunísia)
- 30/3 a 5/4 - Copa do Mundo - Macau (China)
Abril
- 7 a 12 - WTT Contender – Taiyuan (República Popular da China)
Maio
- 19 a 24 - WTT Contender – Lagos (Nigéria)
Junho
- 1 a 7 - WTT Contender – Skopje (Macedônia do Norte)
- 9 a 14 - WTT Contender – Zagreb (Croácia)
- 16 a 21 - WTT Star Contender – Ljubljana (Eslovênia)
- 25/6 a 6/7 - WTT Grand Smash - Estados Unidos
Julho
- 14 a 19 - WTT Contender – Buenos Aires (Argentina)
- 21 a 26 - WTT Star Contender – Brasil
Agosto
- 5 a 9 - WTT Champions – Yokohama (Japão)
- 13 a 23 - WTT Grand Smash – Suécia
Setembro
- 1 a 6 - WTT Contender – Almaty (Cazaquistão)
- 8 a 13 - WTT Champions – Macau (China)
- 8 a 13 - WTT Contender – Panagyurishte (Bulgária)
- 15 a 20 - WTT Star Contender – Londres (Inglaterra)
Outubro
- 1 a 11 - WTT Grand Smash – República Popular da China
- 27/10 a 1/11 - WTT Champions – Montpellier (França)
Novembro
- 3 a 8 - WTT Champions – Alemanha
- 10 a 15 - WTT Contender – Istambul (Turquia)
- 16 a 21 - WTT Star Contender – Mascate (Omã)
- 29/11 a 6/12 - Copa do Mundo Equipes Mistas - Chengdu (China)
Dezembro
- 8 a 13 - WTT Finals – Hong Kong, China
