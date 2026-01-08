Hugo Calderano ataca para fora e Ovtcharov confirma a vitória.

Ovtcharov, no backhand, chega ao primeiro match point.

Ataque para fora de Hugo. Brasileiro segue na frente por 8 a 7.

Ovtcharov pede tempo. Hugo lidera o placar por 7 a 6.

PONTAÇO DE HUGO CALDERANO! Parcial segue empatada por 5 a 5.

Devolução na rede de Hugo, Ovtcharov empata o jogo.