Os desafios de Niterói na candidatura para receber o Pan

Primeira medalhista olímpica da vela brasileira, feito alcançado em 2008, em Pequim, na China, ao lado de Fernanda Oliveira, Isabel Swan está com o foco nos Jogos Pan-Americanos de 2031. Não mais como atleta, mas como vice-prefeita de Niterói, que, ao lado do Rio de Janeiro, está na disputa para ser sede do evento daqui a seis anos. Na sexta-feira (15), no painel 'Ponte para 2031 - O Pan do Rio & Niterói', do Palco Lance! da Rio Innovation Week, a ex-velejadora falou a Lauter Nogueira, colunista do Lance!, sobre os desafios de sua cidade para receber a competição.

- O que nos une é a Baía de Guanabara. Será que a despoluição sai? - indagou Lauter.

Swan disse que está nos planos:

- Na Rio-2016, um saco plástico foi a minha 'medalha'. Agora, como vice-prefeita, a pauta da Baía entrou muito forte - respondeu a vice-prefeita.

A medalhista de bronze na vela de 2008 diz que, na candidatura para o Pan de 2031, serão cinco zonas para receber as modalidades.

- 35% dos esportes vão acontecer em Niterói, e 65% no Rio de Janeiro.

Em Niterói, as modalidades vão acontecer no Centro Esportivo de Treinamento do Barreto, Caminho Niemayer, Concha Acústica, Ginásio do Caio Martins, Praia de Icaraí, Praia de São Francisco, Praia de Charitas, Praia de Itacoatiara e na Praia de Gragoatá.

Recentemente, Swan apresentou a candidatura de Niterói e do Rio em Assunção, no Paraguai, onde está acontecendo o Pan Júnior. Segundo a ex-velejadora, a capital paraguaia investiu muito para receber o evento.

De acordo com Isabel, a expectativa é a melhor possível, em relação à candidatura das duas cidades fluminenses:

- Niterói tem muita história com a vela, e a primeira medalhista olímpica do Brasil, Aída dos Santos (ex-velocista), é também de Niterói. A gente tem tudo para fazer muito bem feito - destacou a medalhista de bronze em Pequim.

Com a experiência de quem viveu por muitos anos do esporte, Swan ressaltou que receber um evento do tamanho do Pan transcende o fato de apenas ser sede:

- O esporte tem que ir além da competição: pela inclusão, pelo desenvolvimento social. O esporte tem poder real de transformação, e fortalecer os projetos sociais é uma das nossas metas.

Em outro momento do painel, Lauter fez outra pergunta:

- Gostaria muito de ver uma maratona largando em Niterói e terminando no Rio. Posso pedir?

Swan respondeu que irá acontecer, caso a candidatura das duas cidades vença a disputa.

O colunista do Lance! também pontuou que o Rio de Janeiro é uma das cidades mais hostis em relação aos ciclistas e perguntou, para a vice-prefeita de Niterói, como município trata dessa questão:

- Hoje temos 100km de ciclo-faixas, e queremos ampliar mais 80km - respondeu a ex-velejadora

Segurança pública e metrô ligando as duas cidades - que dependeria de uma parceria com o governo estadual - também foram temas abordados no painel.

O anúncio da cidade(s)-sede(s) do Pan de 2031 será feito em outubro, durante assembleia da PanAm Sports, em Santiago, no Chile.