Nos primeiros domingos do mês de abril, dias 6 e 13, a competição Gigantes de Nazaré, que acontece desde 2019 em Portugal, contará com a presença de Pedro Scooby e Lucas Chumbo. Os brasileiros que são referência nas ondas gigantes farão parte do mesmo grupo pela primeira vez nesta competição, já que ambos sempre competiam um contra o outro para ver quem conseguia as melhores ondas e notas.

Exibida pelo programa "Esporte Espetacular", da TV Globo, a parceria que já acontecia no circuito mundial de ondas grandes, onde foram campeões em janeiro 2024, marca mais um capítulo da união dos surfistas em terras portuguesas, tendo as ondas gigantes como vínculo em suas relações.

– Lucas é muito talentoso, o melhor do mundo hoje em dia, na minha opinião. Nós nos aproximamos muito desde que começamos a fazer dupla. Já éramos amigos, mas agora estamos muito colados, irmãos – compartilhou Scooby,

Com sorte em suas competições em Portugal, Chumbo também falou sobre o parceiro que há seis anos, conseguiu sua maior onda na primeira edição da competição:

– Sempre fomos muito amigos, rivais dentro da água, mas o Scooby é um cara pouco competitivo. Eu, que sou mais competidor, quero sempre ganhar dele. Ele é um cara muito mais tranquilo - disse Chumbo.

Big Brother como ponto em comum

Os parceiros passaram a ter muitas similaridades em suas vidas, convivendo dentro e fora das águas. Participaram do mesmo reality show, o "Big Brother Brasil". Chumbo foi o primeiro eliminado de sua edição em 2020, e Scooby ficou em quinto lugar em sua edição.

Pedro Scooby no Big Wave em Nazaré (Foto: Damien Poullenot/World Surf League)

Agora no campeonato das ondas gigantes, a equipe dos surfistas será composta com uma blusa amarela e ainda contará com um terceiro integrante, Lucas Fink, já que foi acordado que por questões de segurança, os atletas assim seriam melhor administrados. Com 21 participantes, o maior número de competidores já registrados na competição, nomes conhecidos da área como o ex-recordista mundial Rodrigo Koxa e Mivhelle des Bouillons e Michaela Fregonese, representando a equipe feminina, terão o desafio de encarar as ondas de mais de 20 metros registradas em Nazaré.