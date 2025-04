WSL: Luana Silva perde nas oitavas para atual campeã americana

No início deste sábado (5), a surfista brasileira Luana Silva, de 20 anos, teve a difícil batalha de enfrentar a melhor do ranking e atual campeã mundial, Caitlin Simmers, de 19 anos, na primeira bateria do dia em El Salvador. A brasileira de 20 anos não conseguiu superar sua adversária e deu adeus à competição nas oitavas de final da quarta etapa da WSL.

Sendo a única brasileira da competição, Luana se superou na repescagem conseguindo o primeiro lugar no terceiro dia de competições, dando uma força extra para que ela chegasse às oitavas do campeonato de forma competitiva. Na disputa das oitavas de final, a brasileira realizou uma bateria apertada contra a atual melhor do mundo, mas Simmers acabou sendo superior e acabou levando a melhor no duelo.

Luana começou a disputa levando o primeiro lugar, mas em seguida a americana conseguiu uma nota de 8.17, colocando pressão para que a brasileira conseguisse um 6.50 para revertar os resultados da disputa. Ainda no final do tempo, a brasileira tentou mais uma onda e acabou tendo uma queda no momento da finalização e foi eliminada.

(Foto: Divulgação/WSL)

O retrospecto masculino na competição

Na competição masculina, Italo Ferreira, Miguel Pupo, Yago Dora, Alejo, Samuel, Filipe Toledo, João Chianca, Ian Gouveia e Deivid Silva estão classificados para o terceiro round da WSL. Ainda está sendo decidido se os homens irão competir no mesmo dia após o fim das baterias das oitavas de final do feminino ou se rião comeptir no dia seguinte a espera de ondas maiores.

Desde sua primeira edição, os surfistas brasileiros estão representando o país em todas as finais em El Salvador. Em dois anos consecutivos, 2022 e 2023, Filipe Toledo se consagrou campeão. No último ano, em 2024, Yago Dora chegoua disputar a final com o tricampeão John John Florance, mas acabou perdendo a disputa para o americano.