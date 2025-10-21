IA crava campeão da Superliga masculina 2025/26; veja
Atual campeão do torneio aparece entre os favoritos
A temporada 2025/26 da Superliga masculina começa nesta terça-feira (21) e o primeiro jogo já coloca o Cruzeiro cara a cara com o JF Vôlei. Em busca de um palpite diferente, o Lance! perguntou para o ChatGPT sobre a possível final da competição, e dois nomes se destacam: Cruzeiro e Itambé Minas.
Com um dos elencos mais fortes, a Raposa tem o central Lucão, o ponteiro Douglas e o oposto Wallace, todos muito experiêntes e com alto potêncial no ataque e bloqueio. Segundo a IA, o Cruzeiro venceria uma possível final contra o Minas, por 3 sets a 1, e conquistaria o 10° título do clube.
O Minas, por sua vez, fez bons investimentos e aparece entre os adversários fortes para romper a hegemonia. São seis novos atletas: os ponteiros Djalma Moreira, Hugo Hamacher e Leo Lukas, os centrais Michel Saraiva e Geovane Kuhnen e o líbero Rogerinho.
Além do primeiro palpite, a equipe do Lance! pediu para o Chat outros clubes que tem alta probabilidade de chegar a final, entre eles estam: o Praia Clube, o Vôlei Renata e o Sesi Bauru.
Programação da 1° rodada da Superliga
21 de outubro, terça-feira
- 18h30: Cruzeiro x JF Vôlei
22 de outubro, quarta-feira
- 21h: Suzano x São José
23 de outubro, quinta-feira
- 18h30: Sesi Bauru x Joinville
- 18h30: Guarulhos x Minas
- 21h: Campinas x Monte Carmelo
24 de outubro, sexta-feira
- 18h30: Goiás x Praia Clube
