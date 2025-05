Superliga feminina: saiba quem são os maiores vencedores

A final da Superliga feminina está marcada para esta quinta-feira (30), às 15h45 (horário de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Criada em 1976 como Liga Nacional, após 18 anos a competição foi rebatizada como Superliga.

Ao longo de mais de 30 anos de competição, dez equipes diferentes já conquistaram o título de campeão, mostrando que, apesar dos times se reforçarem a cada temporada e buscarem evoluir taticamente, há uma certa rotatividade entre os clubes dominantes.

Entre os finalistas, o Osasco é um velho conhecido dos torcedores de vôlei que acompanham a Superliga, com cinco títulos conquistados e a posição de terceiro maior campeão.

Já o Sesi-Bauru vai disputar sua primeira final. Formado pela junção do Sesi-SP e do Bauru em 2018/2019, o time apresentou, sob o comando do Modenesi, uma das melhores temporadas desde a fusão. O treinador do Bauru, curiosamente era auxiliar-técnico do Osasco na última temporada.

Maiores campeãs da Superliga Feminina de Vôlei

Sesc RJ/Flamengo (RJ) – 12 títulos

Temporadas: 2005–06, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 Com elenco forte, torcida fiel e uma estrutura de ponta, o Sesc RJ/Flamengo é o maior vencedor da história da Superliga Feminina.​

Minas Tênis Clube (MG) – 6 títulos

Temporadas: 1992–93, 2001–02, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2023–24

Clube tradicional de Belo Horizonte, foi dominante nos anos 1990 e voltou a brilhar nas últimas temporadas.​

Osasco (SP) – 5 títulos

Temporadas: 2002–03, 2003–04, 2004–05, 2009–10, 2011–12

O Osasco teve um dos times mais fortes dos anos 2000, com base da Seleção Brasileira.​

AA Supergasbras (RJ) – 3 títulos

Temporadas: 1983, 1985, 1986 Foi uma das grandes forças do voleibol nacional nos anos 1980.​

Jundiaí/Sorocaba (SP) – 3 títulos

Temporadas: 1994–95, 1995–96, 1996–97

Comandada por grandes nomes, a equipe montou um dos melhores elencos da década.​

Flamengo (RJ) – 3 títulos

Temporadas: 1978, 1980, 2000–01

A equipe rubro-negra brilhou no final da década de 1970 e início dos anos 2000.​

Sadia (SP) – 3 títulos

Temporadas: 1988–89, 1989–90, 1990–91

O Sadia revelou grandes jogadoras e marcou época no vôlei paulista.​

Dentil/Praia Clube (MG) – 2 títulos

Temporadas: 2017–18, 2022–23

Comandado por Paulo Coco, contou com craques como Walewska, Fernanda Garay e Carol.​