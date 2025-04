Final da Superliga Feminina: horário e onde assistir

O jogo entre Osasco e Sesi-Bauru, válido pela final da Superliga Feminina de Vôlei acontece nesta quinta-feira (1), às 15h45 (horário de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A partida terá transmissão da Globo, SporTV e do streaming Volleyball World.

Fim da hegemonia mineira

Após eliminarem Minas e Praia Clube, respectivamente, Osasco e Sesi-Bauru fizeram história com uma final paulista. As equipes quebraram a hegemonia mineira que já durava oito anos na Superliga feminina e, pela primeira vez desde a temporada 2017/2018, a final não contará com nenhum representante de Minas Gerais.

Além disso, com o Ibirapuera como palco da decisão, a final da Superliga volta a São Paulo após 12 anos. Na última vez que o título foi decidido na capital paulista, pela temporada 2012/2013, o Osasco entrou em quadra para enfrentar o Rio de Janeiro, foi superado por 3 a 2 e ficou com o vice.

Campeãs olímpicas em quadra

Cada finalista conta com uma campeã olímpica pelo Brasil: pelo Sesi-Bauru, a levantadora Dani Lins e, pelo Osasco, a ponteira Natália. As duas integraram a Seleção Brasileira na conquista da medalha de ouro nos Jogos de Londres 2012.

Dani Lins é campeã olímpica na quadra do Sesi-Bauru (Foto: Reprodução Instagram)

Reencontro em decisão

A final da Superliga será a segunda disputada por Osasco e Sesi-Bauru em 2025. Em fevereiro, as equipes se enfrentaram pelo título da Copa Brasil, com vitória do Osasco por 3 a 1.

Pela Superliga, o Osasco levou a melhor nos confrontos com a equipe do interior paulista, com duas vitórias por 3 a 0 na primeira fase.

Osasco X Sesi Bauru - Final da Superliga Feminina

Data: 01/05/2025

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Ginásio do Ibirapuera, São Paulo

Onde assistir: Globo, SporTV e Volleyball World (streaming)