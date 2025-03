Superliga Feminina de Vôlei: confrontos das quartas de final são definidos; veja

A Superliga Feminina de Vôlei 2024/25 conheceu, neste sábado (22), os confrontos das quartas de final. Com o encerramento da fase classificatória, as oito melhores equipes seguem na disputa pelo título.

continua após a publicidade

O Gerdau Minas, dono da melhor campanha na primeira fase, enfrentará o Brasília Vôlei, oitavo colocado. Já o Praia Clube, que terminou em segundo, terá pela frente o Sesc Flamengo, que fechou a fase de grupos na sexta posição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Outro duelo de destaque será entre Osasco/São Cristóvão Saúde e Barueri Volleyball Club. A equipe osasquense garantiu a terceira colocação e enfrentará o time comandado por José Roberto Guimarães, que ficou em sexto. Já o Fluminense, que fez uma campanha sólida e terminou em quarto, medirá forças contra o Sesi Bauru, quinto colocado.

continua após a publicidade

As quartas de final serão disputadas em melhor de três jogos, com as equipes mais bem classificadas tendo o mando de quadra no primeiro e, caso necessário, no terceiro jogo da série. Os primeiros jogos da fase eliminatória serão realizados já na próxima semana, com datas e horários a serem confirmados pela CBV.

➡️ Gabi Guimarães está invicta há um ano e mira quebrar o próprio recorde

Minas e Praia seguem como favoritas

O Minas é um dos favoritos ao título da Superliga (Foto: Divulgação/Minas Tênis Clube)

O Minas e o Praia Clube, que protagonizaram as últimas decisões da Superliga, chegam novamente como as principais forças do campeonato. O time mineiro terminou a fase classificatória com 20 vitórias em 22 jogos, enquanto o Praia fechou com 19 triunfos. Ambas as equipes entram nas quartas de final como favoritas nos duelos contra Brasília e Flamengo, respectivamente.

continua após a publicidade

Por outro lado, a disputa promete ser equilibrada nos confrontos entre Fluminense x Sesi Bauru e Osasco x Barueri. O Tricolor Carioca fez uma campanha consistente e terá um desafio complicado contra o Sesi, que cresceu na reta final. Já Osasco, embalado por um bom momento, encara um Barueri que aposta na juventude para surpreender. A expectativa é de grandes jogos e muita emoção na briga por uma vaga na semifinal.

➡️ João Fonseca viraliza em treino inusitado, veja vídeo

Confira os confrontos das quartas de final da Superliga Feminina:

Aqui está a tabela com os confrontos das quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei 2024/25:

1º Confronto Gerdau Minas (1º) Brasília Vôlei (8º) 2º Confronto Dentil/Praia Clube (2º) Sesc Flamengo (7º) 3º Confronto Osasco/São Cristóvão Saúde (3º) Barueri Volleyball Club (6º) 4º Confronto Fluminense (4º) Sesi Bauru (5º)

Os confrontos serão disputados em melhor de três jogos, com as equipes melhores classificadas tendo o mando de quadra no primeiro e, se necessário, no terceiro jogo.