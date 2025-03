Gabi Guimarães está invicta há um ano e mira quebrar o próprio recorde

Gabi Guimarães, estrela do vôlei brasileiro e principal nome do Conegliano, time de vôlei da Itália, é uma das grandes responsáveis por uma sequência impressionante de 49 jogos sem derrotas da equipe, que busca superar seu próprio recorde de 76 vitórias consecutivas, estabelecido em dezembro de 2021.

A última vez que o time italiano perdeu foi no dia 17 de abril de 2024, quando saiu derrotado por 3 sets a 2 para o Scandicci, pela sexta rodada dos Playoffs do Campeonato Italiano.

A equipe conquistou cinco títulos ao longo dos 11 meses invictos: o título nacional em 2023/2024, pela sexta temporada consecutiva, a Liga dos Campeões de 2023/2024, a Supercopa Italiana de 2024/2025, o Mundial de Clubes de 2024/2025 e a Copa da Itália de 2024/2025 – conquistada no dia 9 de fevereiro, pela sexta vez seguida.

Na temporada atual, o Conegliano lidera o campeonato nacional com 77 pontos, mira a sétima conquista consecutiva e já está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões da temporada.

Gabi Guimarães em jogo pelo Conegliano. (Foto: M. Gregolin / reprodução)

Papel da Gabi Guimarães no Conegliano

Gabi Guimarães é o principal nome do elenco italiano. Na equipe desde julho de 2024, a ponteira é a segunda jogadora com maior eficiência em ataques na liga, com 46,5% de aproveitamento, superada apenas pela ponteira Ting Zhu, sua companheira de equipe.

Além disso, Gabi é a vice-líder da liga em recepção (entre pontas e líberos) e também no quesito menor margem de erro. Em ambos os aspectos, ela fica atrás da líbero dominicana Brenda Castillo, do Scandicci, com diferenças mínimas: 49,33% contra 49,11% na recepção e 2,66% contra 2,265% na margem de erro.