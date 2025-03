Carol Gattaz rompe ligamento anterior e pode ficar até um ano longe das quadras

A central do Praia Clube, Carol Gattaz, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e pode ficar de seis meses a um ano longe das quadras. Essa é a segunda vez que a jogadora de 43 anos sofre uma lesão do tipo em apenas dois anos. A primeira aconteceu em março de 2023, e Carol ficou afastada por nove meses.

Carol se lesionou durante a partida entre Praia Clube e Brusque, válida pela Superliga, na última sexta-feira (14), quando subiu para bloquear e aterrissou no chão com a perna esquerda, girando o joelho e caindo em seguida. Após exames médicos realizados na segunda (17), a lesão foi confirmada.

Devido à sua experiência prévia com uma lesão semelhante, a jogadora comentou que, logo após o contato, ela "praticamente sabia" o que havia ocorrido.

-Triste de estar abandonando o time numa época tão importante, acho que isso que me dói mais, essa frustração de não conseguir continuar. Tentando, igual falei, tentando voltar no tempo, tentando entender o porquê um movimento que eu já tentei repetir milhões e milhões de vezes, todos os dias, acontecer isso, mas foi uma fatalidade. Eu pisei no pé da Pri. Foi uma fatalidade que poderia acontecer com qualquer uma, independentemente de idade, independentemente de, enfim, de qualquer atleta de vôlei ou de qualquer outro esporte. Nós somos sujeitos a isso - afirmou.

Situação do Praia Clube na Superliga

O Praia Clube lidera a Superliga Feminina de Vôlei com 47 pontos em 20 partidas. A equipe, quarta colocada no último Mundial de Clubes, é a atual vice-campeã mineira e campeã da Supercopa Brasil.