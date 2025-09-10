Superliga de vôlei feminino tem data de início definida; confira jogos
Competição começa em outubro
A Superliga de vôlei feminino teve as suas partidas de abertura definidas. A competição começa no dia 20 de outubro, com três jogos. Serão duas partidas de estreia: Fluminense contra o Maringá e Flamengo contra o Barueri. Ambos acontecem às 18h30 (de Brasília). Logo depois, às 21h, é a vez do Praia Clube e Brasília.
No total, são 66 jogos na fase de classificatória, divididos em 11 rodadas. O Osasco, atual campeão da competição, enfrenta o Minas fora de casa no dia 21 de outubro.
A competição tem transmissão do Sportv e da VBTV, mas detalhes mais específicos da divisão de direitos não foram divulgados.
Jogos da fase classificatória da Superliga de vôlei feminino
Rodada 1
- Praia Clube x Brasília Vôlei | 21:00 | segunda-feira, 20 de outubro - Uberlândia (MG)
- Fluminense x Maringá Vôlei | 18:30 | segunda-feira, 20 de outubro - Rio de Janeiro (RJ)
- Flamengo x Paulistano/Barueri | 18:30 | segunda-feira, 20 de outubro - Rio de Janeiro (RJ)
- Minas x Osasco | 21:00 | terça-feira, 21 de outubro - Belo Horizonte (MG)
- Tijuca Tênis Clube x Mackenzie | 18:30 | quarta-feira, 22 de outubro - Rio de Janeiro (RJ)
- Sesi Bauru x Sorocaba | 18:30 | quarta-feira, 22 de outubro - Bauru (SP)
Rodada 2
- Praia Clube x Maringá Vôlei | 21:00 | sexta-feira, 24 de outubro - Uberlândia (MG)
- Osasco x Sorocaba | 18:30 | sábado, 25 de outubro - Osasco (SP)
- Tijuca Tênis Clube x Brasília Vôlei | 16:00 | sábado, 25 de outubro - Rio de Janeiro (RJ)
- Sesi Bauru x Mackenzie | 21:00 | sábado, 25 de outubro - Bauru (SP)
- Paulistano/Barueri x Minas | 18:30 | sábado, 25 de outubro - São Paulo (SP)
Rodada 3
- Brasília Vôlei x Osasco | 21:00 | quinta-feira, 30 de outubro - Brasília (DF)
- Mackenzie x Sorocaba | 18:30 | quinta-feira, 30 de outubro - Belo Horizonte (MG)
- Maringá Vôlei x Tijuca Tênis Clube | 18:30 | quinta-feira, 30 de outubro - Maringá (PR)
- Paulistano/Barueri x Sesi Bauru | 18:30 | sexta-feira, 31 de outubro - São Paulo (SP)
- Flamengo x Praia Clube | 21:00 | sexta-feira, 31 de outubro - Rio de Janeiro (RJ)
- Minas x Fluminense | 18:30 | sexta-feira, 31 de outubro - Belo Horizonte (MG)
Rodada 4
- Sorocaba x Paulistano/Barueri | 18:30 | quinta-feira, 06 de novembro - Sorocaba (SP)
- Tijuca Tênis Clube x Flamengo | 18:30 | quinta-feira, 06 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Osasco x Mackenzie | 19:00 | sexta-feira, 07 de novembro - Osasco (SP)
- Maringá Vôlei x Brasília Vôlei | 18:30 | sexta-feira, 07 de novembro - Maringá (PR)
- Praia Clube x Minas | 21:00 | sexta-feira, 07 de novembro - Uberlândia (MG) 22
- Sesi Bauru x Fluminense | 19:30 | domingo, 09 de novembro - Bauru (SP) 23
Rodada 5
- Minas x Tijuca Tênis Clube | 18:30 | quarta-feira, 12 de novembro - Belo Horizonte (MG)
- Maringá Vôlei x Osasco | 21:30 | quinta-feira, 13 de novembro - Maringá (PR)
- Fluminense x Mackenzie | 18:30 | quinta-feira, 13 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Paulistano/Barueri x Sorocaba | 19:00 | sexta-feira, 14 de novembro - São Paulo (SP)
- Flamengo x Brasília Vôlei | 18:30 | sexta-feira, 14 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Praia Clube x Sesi Bauru | 21:30 | sexta-feira, 14 de novembro - Uberlândia (MG)
Rodada 6
- Osasco x Paulistano/Barueri | 19:00 | segunda-feira, 17 de novembro - Osasco (SP)
- Maringá Vôlei x Flamengo | 21:30 | terça-feira, 18 de novembro - Maringá (PR)
- Mackenzie x Fluminense | 19:00 | terça-feira, 18 de novembro - Belo Horizonte (MG)
- Brasília Vôlei x Minas | 18:30 | terça-feira, 18 de novembro - Brasília (DF)
- Sorocaba x Praia Clube | 18:30 | quarta-feira, 19 de novembro - Sorocaba (SP)
- Sesi Bauru x Tijuca Tênis Clube | 18:30 | sexta-feira, 21 de novembro - Bauru (SP)
Rodada 7
- Osasco x Flamengo | 21:00 | segunda-feira, 24 de novembro - Osasco (SP)
- Fluminense x Paulistano/Barueri | 18:30 | segunda-feira, 24 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Minas x Maringá Vôlei | 18:30 | segunda-feira, 24 de novembro - Belo Horizonte (MG)
- Praia Clube x Mackenzie | 18:30 | terça-feira, 25 de novembro - Uberlândia (MG)
- Sesi Bauru x Brasília Vôlei | 21:00 | terça-feira, 25 de novembro - Bauru (SP)
- Tijuca Tênis Clube x Sorocaba | 18:30 | quarta-feira, 26 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
Rodada 8
- Fluminense x Osasco | 18:30 | sexta-feira, 28 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Flamengo x Minas | 21:00 | sexta-feira, 28 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Paulistano/Barueri x Praia Clube | 18:30 | sexta-feira, 28 de novembro - São Paulo (SP)
- Mackenzie x Tijuca Tênis Clube | 18:30 | domingo, 30 de novembro - Belo Horizonte (MG)
- Maringá Vôlei x Sesi Bauru | 18:30 | segunda-feira, 01 de dezembro - Maringá (PR)
- Brasília Vôlei x Sorocaba | 21:00 | segunda-feira, 01 de dezembro - Brasília (DF
Rodada 9
- Fluminense x Praia Clube | 20:00 | terça-feira, 04 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Osasco x Minas | 19:00 | quinta-feira, 04 de dezembro - Osasco (SP)
- Tijuca Tênis Clube x Paulistano/Barueri | 21:00 | quinta-feira, 04 de dezembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Sesi Bauru x Flamengo | 21:00 | sexta-feira, 05 de dezembro - Bauru (SP)
- Sorocaba x Maringá Vôlei | 18:30 | sexta-feira, 05 de dezembro - Sorocaba (SP)
- Brasília Vôlei x Mackenzie | 18:30 | sexta-feira, 05 de dezembro - Brasília (DF)
Rodada 10
- Paulistano/Barueri x Brasília Vôlei | 18:30 | quinta-feira, 11 de dezembro - São Paulo (SP)
- Minas x Sesi Bauru | 18:30 | sexta-feira, 12 de dezembro - Belo Horizonte (MG)
- Flamengo x Sorocaba | 21:00 | sexta-feira, 12 de dezembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Maringá Vôlei x Mackenzie | 18:30 | sexta-feira, 12 de dezembro - Maringá (PR)
- Tijuca Tênis Clube x Fluminense | 18:30 | segunda-feira, 15 de dezembro - Rio de Janeiro (RJ)
- Praia Clube x Osasco | 21:00 | quinta-feira, 18 de dezembro - Uberlândia (MG)
Rodada 11
- Sorocaba x Minas | 18:30 | sexta-feira, 19 de dezembro - Sorocaba (SP)
- Mackenzie x Flamengo | 18:30 | sexta-feira, 19 de dezembro - Belo Horizonte (MG)
- Maringá Vôlei x Paulistano/Barueri | 21:00 | sexta-feira, 19 de dezembro - Maringá (PR)
- Brasília Vôlei x Fluminense | 18:30 | domingo, 21 de dezembro - Brasília (DF)
- Sesi Bauru x Osasco | 21:00 | segunda-feira, 22 de dezembro - Bauru (SP)
- Tijuca Tênis Clube x Praia Clube | 18:30 | segunda-feira, 22 de dezembro - Rio de Janeiro (RJ)
