Mais Esportes

Superliga de vôlei feminino tem data de início definida; confira jogos

Competição começa em outubro

Partida da Superliga (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Marcelo Velloso
Dia 10/09/2025
21:45
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Superliga de vôlei feminino teve as suas partidas de abertura definidas. A competição começa no dia 20 de outubro, com três jogos. Serão duas partidas de estreia: Fluminense contra o Maringá e Flamengo contra o Barueri. Ambos acontecem às 18h30 (de Brasília). Logo depois, às 21h, é a vez do Praia Clube e Brasília.

No total, são 66 jogos na fase de classificatória, divididos em 11 rodadas. O Osasco, atual campeão da competição, enfrenta o Minas fora de casa no dia 21 de outubro.

Jogadoras e comissão técnica do Osasco celebram o título da Superliga
Jogadoras e comissão técnica do Osasco celebram o título da Superliga (Foto: Anderson Romao/AGIF)

A competição tem transmissão do Sportv e da VBTV, mas detalhes mais específicos da divisão de direitos não foram divulgados.

Jogos da fase classificatória da Superliga de vôlei feminino

Rodada 1

  • Praia Clube x Brasília Vôlei | 21:00 | segunda-feira, 20 de outubro - Uberlândia (MG)
  • Fluminense x Maringá Vôlei | 18:30 | segunda-feira, 20 de outubro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Flamengo x Paulistano/Barueri | 18:30 | segunda-feira, 20 de outubro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Minas x Osasco | 21:00 | terça-feira, 21 de outubro - Belo Horizonte (MG)
  • Tijuca Tênis Clube x Mackenzie | 18:30 | quarta-feira, 22 de outubro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Sesi Bauru x Sorocaba | 18:30 | quarta-feira, 22 de outubro - Bauru (SP)

Rodada 2

  • Praia Clube x Maringá Vôlei | 21:00 | sexta-feira, 24 de outubro - Uberlândia (MG)
  • Osasco x Sorocaba | 18:30 | sábado, 25 de outubro - Osasco (SP)
  • Tijuca Tênis Clube x Brasília Vôlei | 16:00 | sábado, 25 de outubro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Sesi Bauru x Mackenzie | 21:00 | sábado, 25 de outubro - Bauru (SP)
  • Paulistano/Barueri x Minas | 18:30 | sábado, 25 de outubro - São Paulo (SP)

Rodada 3

  • Brasília Vôlei x Osasco | 21:00 | quinta-feira, 30 de outubro - Brasília (DF)
  • Mackenzie x Sorocaba | 18:30 | quinta-feira, 30 de outubro - Belo Horizonte (MG)
  • Maringá Vôlei x Tijuca Tênis Clube | 18:30 | quinta-feira, 30 de outubro - Maringá (PR)
  • Paulistano/Barueri x Sesi Bauru | 18:30 | sexta-feira, 31 de outubro - São Paulo (SP)
  • Flamengo x Praia Clube | 21:00 | sexta-feira, 31 de outubro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Minas x Fluminense | 18:30 | sexta-feira, 31 de outubro - Belo Horizonte (MG)

Rodada 4

  • Sorocaba x Paulistano/Barueri | 18:30 | quinta-feira, 06 de novembro - Sorocaba (SP)
  • Tijuca Tênis Clube x Flamengo | 18:30 | quinta-feira, 06 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Osasco x Mackenzie | 19:00 | sexta-feira, 07 de novembro - Osasco (SP)
  • Maringá Vôlei x Brasília Vôlei | 18:30 | sexta-feira, 07 de novembro - Maringá (PR)
  • Praia Clube x Minas | 21:00 | sexta-feira, 07 de novembro - Uberlândia (MG) 22
  • Sesi Bauru x Fluminense | 19:30 | domingo, 09 de novembro - Bauru (SP) 23

Rodada 5

  • Minas x Tijuca Tênis Clube | 18:30 | quarta-feira, 12 de novembro - Belo Horizonte (MG)
  • Maringá Vôlei x Osasco | 21:30 | quinta-feira, 13 de novembro - Maringá (PR)
  • Fluminense x Mackenzie | 18:30 | quinta-feira, 13 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Paulistano/Barueri x Sorocaba | 19:00 | sexta-feira, 14 de novembro - São Paulo (SP)
  • Flamengo x Brasília Vôlei | 18:30 | sexta-feira, 14 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Praia Clube x Sesi Bauru | 21:30 | sexta-feira, 14 de novembro - Uberlândia (MG)

Rodada 6

  • Osasco x Paulistano/Barueri | 19:00 | segunda-feira, 17 de novembro - Osasco (SP)
  • Maringá Vôlei x Flamengo | 21:30 | terça-feira, 18 de novembro - Maringá (PR)
  • Mackenzie x Fluminense | 19:00 | terça-feira, 18 de novembro - Belo Horizonte (MG)
  • Brasília Vôlei x Minas | 18:30 | terça-feira, 18 de novembro - Brasília (DF)
  • Sorocaba x Praia Clube | 18:30 | quarta-feira, 19 de novembro - Sorocaba (SP)
  • Sesi Bauru x Tijuca Tênis Clube | 18:30 | sexta-feira, 21 de novembro - Bauru (SP)

Rodada 7

  • Osasco x Flamengo | 21:00 | segunda-feira, 24 de novembro - Osasco (SP)
  • Fluminense x Paulistano/Barueri | 18:30 | segunda-feira, 24 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Minas x Maringá Vôlei | 18:30 | segunda-feira, 24 de novembro - Belo Horizonte (MG)
  • Praia Clube x Mackenzie | 18:30 | terça-feira, 25 de novembro - Uberlândia (MG)
  • Sesi Bauru x Brasília Vôlei | 21:00 | terça-feira, 25 de novembro - Bauru (SP)
  • Tijuca Tênis Clube x Sorocaba | 18:30 | quarta-feira, 26 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)

Rodada 8

  • Fluminense x Osasco | 18:30 | sexta-feira, 28 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Flamengo x Minas | 21:00 | sexta-feira, 28 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Paulistano/Barueri x Praia Clube | 18:30 | sexta-feira, 28 de novembro - São Paulo (SP)
  • Mackenzie x Tijuca Tênis Clube | 18:30 | domingo, 30 de novembro - Belo Horizonte (MG)
  • Maringá Vôlei x Sesi Bauru | 18:30 | segunda-feira, 01 de dezembro - Maringá (PR)
  • Brasília Vôlei x Sorocaba | 21:00 | segunda-feira, 01 de dezembro - Brasília (DF

Rodada 9

  • Fluminense x Praia Clube | 20:00 | terça-feira, 04 de novembro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Osasco x Minas | 19:00 | quinta-feira, 04 de dezembro - Osasco (SP)
  • Tijuca Tênis Clube x Paulistano/Barueri | 21:00 | quinta-feira, 04 de dezembro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Sesi Bauru x Flamengo | 21:00 | sexta-feira, 05 de dezembro - Bauru (SP)
  • Sorocaba x Maringá Vôlei | 18:30 | sexta-feira, 05 de dezembro - Sorocaba (SP)
  • Brasília Vôlei x Mackenzie | 18:30 | sexta-feira, 05 de dezembro - Brasília (DF)

Rodada 10

  • Paulistano/Barueri x Brasília Vôlei | 18:30 | quinta-feira, 11 de dezembro - São Paulo (SP)
  • Minas x Sesi Bauru | 18:30 | sexta-feira, 12 de dezembro - Belo Horizonte (MG)
  • Flamengo x Sorocaba | 21:00 | sexta-feira, 12 de dezembro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Maringá Vôlei x Mackenzie | 18:30 | sexta-feira, 12 de dezembro - Maringá (PR)
  • Tijuca Tênis Clube x Fluminense | 18:30 | segunda-feira, 15 de dezembro - Rio de Janeiro (RJ)
  • Praia Clube x Osasco | 21:00 | quinta-feira, 18 de dezembro - Uberlândia (MG)

Rodada 11

  • Sorocaba x Minas | 18:30 | sexta-feira, 19 de dezembro - Sorocaba (SP)
  • Mackenzie x Flamengo | 18:30 | sexta-feira, 19 de dezembro - Belo Horizonte (MG)
  • Maringá Vôlei x Paulistano/Barueri | 21:00 | sexta-feira, 19 de dezembro - Maringá (PR)
  • Brasília Vôlei x Fluminense | 18:30 | domingo, 21 de dezembro - Brasília (DF)
  • Sesi Bauru x Osasco | 21:00 | segunda-feira, 22 de dezembro - Bauru (SP)
  • Tijuca Tênis Clube x Praia Clube | 18:30 | segunda-feira, 22 de dezembro - Rio de Janeiro (RJ)

