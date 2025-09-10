Mundial de Vôlei Masculino: qual seleção tem mais títulos?

O Mundial de Vôlei Masculino começa nesta sexta-feira (12), nas Filipinas. O campeonato conta com 32 seleções que disputam uma vaga na final, marcada para o dia 28 de setembro.

A seleção brasileira está no grupo H e estreia na competição no domingo (14), contra a China, às 10h (de Brasília).

A primeira edição do Mundial foi disputada em 1949, ano em que a Rússia foi campeã. Desde então, o país, com seis títulos, é a seleção mais vitoriosa da competição. No entanto, a equipe está banida das competições da Federação Internacional de Vôlei (FIVB) desde 2022.

Entenda o banimento da Rússia

Em 2022, a seleção russa e os atletas do país foram punidos pela FIVB e pela Confederação Europeia de Vôlei (CEV), por conta da invasão à Ucrânia.

A última vez que a Rússia participou do Mundial de Vôlei Masculino foi em 2018. A equipe terminou aquela edição no sexto lugar.

Antes da punição, o país já havia conquistado o campeonato em seis oportunidades (1949, 1952, 1960, 1962, 1978 e 1982), carregando o título de maior campeão do Mundial.

Seleções com mais títulos do Mundial de Vôlei

Atrás apenas da Rússia, a seleção italiana tem quatro títulos da competição, conquistados em 1990, 1994, 1998 e 2022. A atual campeã tem a chance de conquistar o bicampeonato este ano.

O Brasil é tricampeão mundial seguido. A seleção conquistou o título nos anos de 2002, 2006 e 2010. Naquela época, o Mundial era disputado de quatro em quatro anos, mas a FIVB alterou as regras em 2022 e, agora, o torneio acontece a cada dois anos.

Também com três títulos, a Polônia, atual vice-campeã, ganhou em 1974, 2014 e 2018.

