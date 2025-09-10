Mundial de Vôlei Masculino começa nesta sexta; confira detalhes

O Mundial de Vôlei masculino começa nesta sexta-feira (12), nas Filipinas. A final está marcada para o dia 28 de setembro.

O Brasil está no Grupo H e começa a caminhada no campeonato contra a China, no próximo domingo (14), às 10h (de Brasília).

Favoritos ao título

Ao todo, 32 seleções participam do Mundial de Vôlei, divididas em oito grupos com quatro seleções cada. Dentre elas, Polônia e Itália vivem ótimos momentos. Já o Brasil, em processo de renovação desde os Jogos Olímpicos de Paris 2024, tenta se recuperar de desempenhos abaixo do esperado.

A Polônia, atual número 1 do ranking, conquistou o bicampeonato da Liga das Nações este ano, após vitória sobre a Itália por 3 a 0 na final. Anteriormente, a seleção havia conquistado o título em 2023, sobre os Estados Unidos. A equipe conta com a potência do ponteiro Leon e do oposto Sasak, ambos escolhidos para a "seleção ideal" da Liga das Nações.

Itália e Polônia se enfrentaram pela final da VNL (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Já a Itália é a seleção número 2 do ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e a atual campeã mundial. Michieletto, ponteiro da equipe, foi o segundo melhor sacador do campeonato, com 25 pontos, e Gianelli, o segundo melhor levantador.

O Brasil, terceiro do ranking, terminou a Liga das Nações com o bronze e passa pela renovação do elenco desde Paris 2024, quando destaques como Lucão e Bruninho, se aposentaram da seleção tricampeã mundial.

No lugar de Bruno Rezende, Fernando Cachopa assumiu a titularidade e despontou como o melhor levantador da competição vencida pela Polônia. O líbero Maique também se destacou, como o melhor defensor e segundo melhor recebedor.

Confira os grupos do Mundial de Vôlei 2025:

Grupo A: Filipinas, Tunísia, Egito e Irã

Grupo B: Polônia, Holanda, Catar e Romênia

Grupo C: França, Argentina, Finlândia e Coreia do Sul

Grupo D: Estados Unidos, Cuba, Portugal e Colômbia

Grupo E: Eslovênia, Alemanha, Bulgária e Chile

Grupo F: Itália, Ucrânia, Bélgica e Argélia

Grupo G: Japão, Canadá, Turquia e Líbia