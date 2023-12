O evento conta com 11 skatistas brasileiros, três no feminino e oito no masculino. Entre as mulheres, destaque para a brasileira Rayssa Leal, que busca o bicampeonato mundial “em casa”, após a conquista do SLS Super Crown 2022, no Rio de Janeiro. Pâmela Rosa e Isabelly Ávila são as outras brasileiras na disputa. Completam o certame feminino as japonesas Funa Nakayama, Momiji Nishiya, Yumeka Oda e Aoi Uemura, as holandesas Roos Zwetsloot e Keet Oldenbeuving, as americanas Paige Heyn e Mariah Duran, além da australiana e uma das favoritas ao título, Chloe Covell.