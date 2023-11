Organização de Paris 2024 colocará à venda a partir desta quinta-feira (30) mais de 400 mil novos ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, disponíveis em todas as modalidades. As entradas são de todas as sessões, incluindo as que anteriormente estavam esgotadas. No total, serão comercializados mais de 400 mil lugares.