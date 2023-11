— Essa história é muito engraçada, quando eu tinha acabado de entrar na equipe principal, aos 15 anos de idade, eu treinava com atletas mais velhos, que estavam indo para campeonatos mundiais, jogos olímpicos e eu era só um garoto novo, desengonçado, com o corpo em formação. Assim, eu tinha os pés e as mãos meio desproporcionais com o corpo. Teve um dia, que um colega de treino disse que eu parecia com o quadro “Abaporu”, aquele com um ser meio humanoide, com as mãos e os pés gigantes. No caso, eles acharam que quem fez o quadro foi o Claudio Monet e depois dessa confusão, o apelido pegou. Para os meus amigos do Rio Grande do Sul, sou conhecido como “Monet” — contou Fernando.