Ele e Cariani voltam a jogar nesta sexta-feira não antes das 14h30 contra a dupla do italiano Mattia Spoto e do francês Niciolas Gianotti, campeões do mundo e melhores do mundo. No começo do ano os brasileiros derrotaram os rivais no BT 200 do Guarujá (SP): "Ganhamos deles uma vez, mas sabemos que contra a melhor dupla do mundo sempre precisamos buscar o nosso melhor, qualquer brecha que dermos eles não perdoam. Vamos pra cima", completou Russo.