SLS confirma duas etapas no Brasil em 2026 e manutenção do Super Crown

Durante as finais do Super Crown neste domingo (7), no Ginásio do Ibirapuera, a organização da Street League Skateboarding (SLS) confirmou que o circuito voltará ao país em 2026 com duas etapas. Além de uma etapa regular, o Brasil continuará sendo a sede da grande final mundial, o Super Crown.

Pedro Dau de Mesquita, CEO da 213 Sports, promotora do evento no país destacou a relevância do mercado brasileiro para a liga mundial.

— O Brasil permanece sendo o único país, exceto os Estados Unidos, com mais de uma etapa no circuito. Então, ano que vem teremos duas etapas do circuito mundial: uma Takeover e o Super Crown — anunciou Pedro.

A configuração repete o sucesso de 2025, quando o país recebeu o SLS Spot Takeover, em Brasília, e agora fecha o ano com o Super Crown em São Paulo, que sedia a final pela terceira vez consecutiva.

Além da confirmação da elite, o dirigente também garantiu a continuidade do projeto de base e acesso, o "Select Series".

— Temos novidades também do Select Series, que é nosso circuito junto com o Banco do Brasil, onde temos skatistas brasileiros de grande destaque podendo garantir uma vaga, no ano seguinte, em uma das etapas do circuito mundial. Vamos manter o circuito sendo o caminho de destaque para novos skatistas — completou.

As finais de hoje do SLS Super Crown

O anúncio aquece ainda mais o clima no Ibirapuera neste domingo. A torcida brasileira vive a expectativa pelo tetracampeonato consecutivo de Rayssa Leal no Super Crown. No masculino, o representante da casa na briga pelo título é Giovanni Vianna. Ambos garantiram vaga direta na final graças ao desempenho no ranking da temporada 2025.

Rayssa Leal, durante entrevista coletiva antes do Super Crown (Foto: Pablo Vaz/ Divulgação SLS)

