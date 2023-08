O Brasil faz a sua estreia no Sul-Americano de Vôlei neste final de semana contra a Argentina. A capital pernambucana, Recife, é o palco dos jogos, que servem de preparação para o Pré-Olímpico, competição que acontece em setembro no Rio de Janeiro e define os dois primeiros classificados para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. O primeiro jogo será neste sábado (26), com transmissão do Sportv.