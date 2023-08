— Temos um calendário montado até Paris 2024, para tentar estar ao lado dos nossos atletas no maior número de competições possíveis. Desde a nossa criação, temos esse sonho de apoiar todos os esportistas brasileiros, em todas as modalidades. Temos muito orgulho de estar junto do vôlei, o segundo esporte do Brasil, e no Nordeste. Faremos uma festa linda e estaremos juntos com o Brasil na busca do título sul-americano. No feminino e masculino. Pra cima, Brasilzão —, finalizou Luiz Carvalho "Vasco", fundador e diretor executivo do MVA.