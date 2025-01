Sugar Bowl é adiado para esta quinta-feira (2) após ataque em Nova Orleans

O Sugar Bowl, etapa de quartas de final do futebol americano universitário, foi adiado após um ataque com uma caminhonete em Nova Orleans, que matou 15 pessoas e deixou diversos feridos. O jogo, que seria realizado na última quarta-feira (1º), vai acontecer nesta quinta-feira (2), entre Georgia Bulldogs e Notre Dame Fighting Irish.

Durante uma coletiva de imprensa com o CEO do Sugar Bowl, Jeff Hudley, ao lado de autoridades federais, estaduais e locais, incluindo o governador de Lousiana, Jeff Landry, e a prefeita de Nova Orleans, LaToya Cantrell, todos afirmaram que a segurança é primordial.

— A segurança pública é primordial. Todas as partes concordam que é do melhor interesse de todos e da segurança pública que adiemos o jogo. Estamos cuidando de todos os detalhes para fazer do Sugar Bowl o evento de primeira classe, divertido e seguro que tem sido há mais de 90 anos — afirmou o CEO do Sugar Bowl.

Ex-jogador de futebol americano entre os mortos

No ataque em Nova Orleans, um ex-jogador de futebol americano da universidade de Princeton estava entre os mortos. Martin “Tiger” Bech foi membro das equipes campeãs da Ivy League de 2016 a 2018. A morte foi confirmada em um comunicado oficial da universidade.

— Não havia apelido mais apropriado para um jogador de Princeton que treinei. Ele era um 'Tiger' (“tigre”) em todos os sentidos, um competidor feroz com energia infinita, um companheiro de equipe amado e um amigo atencioso — disse Bob Surace, treinador, em um comunicado.