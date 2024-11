Com novo estádio, Flamengo buscará ser a casa da NFL no Brasil

Ainda no papel, o Flamengo avança para ter estádio próprio, com previsão de ser concluído em 2029. A nova casa do Rubro-Negro terá estrutura inspirada em modelos europeus e norte-americanos. Além de receber shows, o objetivo também é a utilização por esportes que crescem no país, como o futebol americano, da NFL.

O futuro estádio do Flamengo contará com um telão de led em 360º e lounge para ver a entrada dos times em campo. A estrutura vem se tornando comum nas novas arenas da NFL, como o SoFi Stadium, em Los Angeles, e o Allegiant Stadium, em Las Vegas, dois dos palcos utilizados pelo futebol na Copa América disputada em junho e julho passados.

Além do telão, o tamanho dos vestiários também será construído de olho na maior liga de futebol americano do mundo. O Rubro-Negro projeta fazer um vestiário maior do que comum, que possa comportar o elenco de equipe da NFL, que possui 53 jogadores, entre titulares e reservas.

O projeto do novo estádio do Flamengo, que tem previsão de inauguração para 2029 (Foto: Flamengo/Divulgação)

Marcos Bodin, vice-presidente de Patrimônio do Flamengo, falou sobre o novo estádio do clube receber jogos da NFL no futuro.

- Fazer um estádio que seja para o Rio, seguindo novos conceitos do Porto Maravilha. A gente tem um perfil bem ‘gosto de Maracanã com acesso popular’. Tem uma praça, o telão de frente. Um túnel lounge, tem lugares que você poderá ver a entrada dos jogadores em campo. Bem moderno. Todo preparado para trazer a NFL para cá. Vestiário do tamanho que eles precisam, distância que eles precisam. Uma tentativa de trazer mais um negócio para o Rio - iniciou Bodin.

O vestiário do novo estádio do Flamengo, com previsão de inauguração em 2029 (Foto: Flamengo/Divulgação)

- Há preocupação muito grande com gramado e enorme com acústica. Eu acho que o estádio tem que ter muita tecnologia. Já tivemos esse debate com a prefeitura e vamos continuar tendo. Um led 360º encaixa com a NFL também, no estilo deles - finalizou.

Apenas atrás dos Estados Unidos e do México, o Brasil é o terceiro maior mercado de futebol americano no mundo. Em setembro passado, a NFL realizou o primeiro jogo da liga no país, na Neo Química Arena, em São Paulo, entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, na primeira semana da temporada regular.

Evan Williams, do Green Bay Packers, durante entrada em campo na partida contra o Philadelphia Eagles na Arena Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Com o sucesso da partida, que teve ingressos esgotados e grande retorno financeiro, a liga norte-americana já anunciou que irá voltar ao Brasil nas próximas temporadas. Porém, com o local como incógnita, o Flamengo sonha alto e quer se tornar a casa da NFL após a construção do novo estádio. Por enquanto, a liga americana não descarta a possibilidade de alternar os estádios dos futuros jogos no país.