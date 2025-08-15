Tênis de mesa no sangue: destaque no Pan Júnior consolida herança no esporte

PARAGUAI - Felipe Hideki Doti Arado carrega no nome uma longa tradição no tênis de mesa. De um lado, a mãe, Mônica Doti, foi uma das pioneiras da modalidade no Brasil, a primeira a representar o país em Jogos Olímpicos. De outro, o pai, Francisco Arado, mais conhecido como Paco, técnico da seleção brasileira. Aos 18 anos, o brasileiro integra a seleção para os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção e constrói a própria trajetória no esporte. Veja no vídeo acima.

— Minha mãe joga desde criança e levou isso pra vida, participou de duas Olimpíadas. Eles nunca me botaram pressão pra jogar tênis de mesa, eles sempre me deixaram ser livre, mas chegou uma etapa da minha vida que eu realmente decidi seguir como carreira - declarou.

Felipe conta que cresceu em um ambiente que naturalmente despertou seu interesse pelo esporte desde muito cedo. Aos quatro anos, já testava os movimentos com a raquete, mas ainda estava longe de levar o tênis de mesa como carreira. O caminho mudou a partir de 2019, após construir bons resultados na liga amadora, e o jovem passou a levar o hobby a sério.

— Eu sempre brincava, mas era só um hobby. Eu não gostava de treinar, não gostava de fazer nada, só queria bater bola - contou.

Ascensão da modalidade

Os resultados recentes do Brasil no tênis de mesa, especialmente capitaneados por Hugo Calderano e Bruna Takahashi, aumentaram o sucesso da modalidade junto ao público, que tem abraçado os novos atletas. Felipe cita os Jogos Olímpicos de Paris como um marco importante para a mudança de patamar do tênis de mesa no país.

— É um momento incrível, bastante gente vem me conhecendo mais também por causa do Hugo. É uma sensação muito boa, porque o tênis de mesa nunca foi uma modalidade que muita gente conhecia, era sempre só em Jogos ou Olimpíadas e era bem pouco, mas em Paris isso mudou bastante e agora com as conquistas do Hugo vem aumentando cada vez mais - disse.

Recentemente, Felipe Doti disputou o WTT Contender de Buenos Aires e o WTT Star Contender de Foz do Iguaçu, que marcou um momento importante de contato dos fãs brasileiros com a modalidade.

— Foi legal, muita gente veio pedir pra tirar foto comigo, pedir autógrafo, foi uma experiência muito boa - finalizou, falando sobre o evento no Brasil.

Felipe Doti disputou o WTT Star Contender em Foz do Iguaçu (Foto: Divulgação/ WTT)

Tênis de mesa no Pan Júnior

As disputas do tênis de mesa nos Jogos Pan-Americanos Júnior 2025 começam a partir deste sábado (16). Além de Felipe Doti, Leonardo Iizuka, Beatriz Fiore e Karina Shiray também representam o Brasil nas provas individuais, de duplas e por equipes. O calendário da modalidade em Assunção vai até esta quinta-feira (21).

