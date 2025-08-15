Resumão do Pan Júnior: em dia dos coletivos, Brasil brilha no vôlei e handebol

PARAGUAI - Nesta sexta-feira (15), em Assunção, os esportes coletivos foram protagonistas dos Jogos Pan-Americanos Júnior. O Brasil conquistou o título e a vaga para Lima 2027 no vôlei e handebol feminino. O país segue na liderança da classificação geral, com 105 medalhas, sendo 49 ouros, 26 pratas e 30 bronzes.

continua após a publicidade

➡️Pan Júnior: Brasil confirma favoritismo e leva ouro no vôlei feminino

Bicampeonato no vôlei

A seleção feminina de vôlei contou com forte apoio das arquibancadas para conquistar a medalha de ouro ao vencer o México por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/19 e 25/14. Com o título invicto, a seleção contou com forte apoio das arquibancadas para conquistar a medalha de ouro ao vencer o México por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/19 e 25/14.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil x Argentina pegou fogo

A medalha de ouro no handebol feminino foi definida no clássico entre Brasil e Argentina, que teve clima quente dentro e fora de quadra. Com vitória por 22 x 19, a seleção conquistou o título e a vaga para os Jogos Pan-Americanos adultos de Lima 2027. A equipe termina a competição invicta, com vitórias sobre México, Cuba e Uruguai ao longo da campanha.

continua após a publicidade

Prata no ciclismo

A primeira medalha do dia veio no ciclismo de pista Madison, prova disputada em velódromo, em que dois atletas se revezam para completar a distância. Luan Rodrigues e Pedro Freitas chegaram atrás das equipes de Colômbia e México, e ficaram com o bronze.

Pódios no taekwondo

As primeiras medalhas do taekwondo no Pan Júnior vieram nesta sexta-feira (15). Matheus Gonçalves, da categoria até 58kg, chegou à grande final contra o argentino Ignacio Espinola. O brasileiro foi superado por 2 a 1 e ficou com a medalha de prata. Ana Macedo, da categoria até 57kg, levou a medalha de bronze.

continua após a publicidade

Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)