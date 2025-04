STU Criciúma: Título do street feminino é definido na última volta

A final do street feminino no STU Criciúma, realizada neste domingo (20), foi decidida na última volta. Maria Almeida, uma das revelações do skate, garantiu o título com soma de 86,86. O dia também contou com as decisões do street e do paraskate street masculino.

Natural de Salvador, Maria havia conquistado uma etapa de STU em Porto Seguro, no ano passado. Prestes a completar 18 anos, a skatista teve a maior nota nas semifinais, disputadas no sábado (19). Na decisão, ficou atrás de Duda Ribeiro, que liderava a prova, até a última volta.

- É muito bom começar o circuito brasileiro já com um resultado tão bom. Vai me dar mais confiança para as próximas etapas. E um pouco de tranquilidade também, porque sou uma pessoa muito agitada. Como disse ontem, venho trabalhando esse meu nervosismo, andando feliz, com sorriso no rosto, ouvindo minha música e bem mais concentrada. Espero continuar assim - declarou.

Ivan Monteiro vence com tranquilidade

O título de Ivan Monteiro no STU foi encaminhado logo na primeira volta. Com manobras bem encaixadas, conseguiu um 92,59 que não foi superado pelos outros finalistas, e garantiu sua primeira vitória em Criciúma.

- Estive aqui em 2023 e não cheguei à final. Aquilo mexeu muito comigo, fiquei pra baixo, sabia que podia ter feito muito melhor. Voltei a Criciúma no ano passado e terminei em segundo. Agora, posso dizer que me preparei ainda mais para conquistar esse título. Muito feliz de poder começar o STU National com o pé direito - disse.

Ivan Monteiro teve primeira volta perfeita (Foto: Pablo Vaz/STU)

Felipe Nunes é campeão no paraskate street

Após o título no STU Pro Tour em Porto Alegre, no mês passado, o curitibano Felipe Nunes foi a Criciúma e se sagrou campeão mais uma vez, com nota de 97,77 na decisão.

- Esses últimos dias foram bem corridos pra mim. Depois de participar do STU de Porto Alegre, que foi irado, fui direto para o Tampa Pro. De lá, segui para Los Angeles, Califórnia, onde fiquei uns dias. Hoje, cheguei e vim direto pra cá. Até conversei com a rapaziada achando que não daria tempo. Mas deu tudo certo e consegui participar dessa festa do skate - contou.

Felipe Nunes também foi campeão em Porto Alegre (Foto: Pablo Vaz/STU)

Veja todos os resultados

STREET FEMININO

1ª – Maria Almeida – 86,86

2ª – Duda Ribeiro – 86,08

3ª – Isabelly Ávila – 78,82

4ª – Gabi Mazetto – 75,66

5ª – Carla Karolina – 62,84

6ª – Pamela Rosa – 55,15

STREET MASCULINO

1º – Ivan Monteiro – 92,59

2º – Gabryel Aguilar – 89,39

3º – João Lucas Alves – 83,81

4º – Marcelo Batista – 80,37

5º – Sebastian Simonetto – 76,12

6º – Ismael Henrique – 44,45

PARASKATE STREET

1º – Felipe Nunes – 94,77

2º – Tony Alves – 88,72

3º – David Soares – 81,00

4º – Kauê Augusto – 78,93

5º – Renato Miguel. –75,37

6º – Ítalo Romano – 72,55

7º – Daniel Amorinha – 65,89

8º – Leo Almeida –44,82