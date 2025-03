Entenda por que o Phoenix Suns decidiu trocar o Kevin Durant

Como esperado, Phoenix Suns e Kevin Durant devem seguir caminhos diferentes na próxima offseason da NBA. Segundo informações do insider Duane Rankin, do portal "Arizona Republic", na última semana, a franquia busca escolhas de draft e um jovem ativo pelo ala. Assim, é possível analisar a motivação para a troca do astro.

O grande motivo por trás das movimentações do Suns sobre Durant é a temporada atual, marcada por uma campanha ruim da equipe de Phoenix. Atualmente, o time está em 11º lugar na Conferência Oeste, com um recorde de 30 vitórias e 35 reveses até aqui. Se a temporada regular terminasse hoje, estariam fora dos playoffs e até do play-in.

Kevin Durant, ao lado de Devin Booker e Bradley Beal formam um trio de alto custo para Phoenix, que possuí a segunda maior folha salarial da NBA, com cifras acima dos US$ 228 milhões (R$ 1.3 bilhão). Os valores os colocam US$ 87 milhões (R$ 504 milhões) acima do teto e US$ 25 milhões (R$ 145 milhões) sobre o segundo apron. Dessa forma, parece bastante improvável que o Suns mantenha seus principais astros.

Sem Durant, Devin Booker é a única estrela que deve permanecer no Suns

Além de KD, outros nomes importantes também podem ser negociados, com o único cotado permanecer sendo Devin Booker. A ideia do Suns é formar um elenco em torno do astro. É o que afirma Benjamin Golliver, do portal "Washington Post".

- O Suns precisa de uma reinicialização total em torno de Devin Booker. Eles têm muitos poucos ativos para trabalhar e precisarão negociar Booker no futuro se não agirem agressivamente para colocar uma rotação mais competente em torno dele - destacou.

A expectativa é que a próxima offseason seja marcada por bastante movimentação acerca do elenco do Phoenix Suns para a NBA 2025/26.