As primeiras vagas para fase de mata-mata da temporada 2024/25 da NBA foram, enfim, definidas. Após o Cleveland Cavaliers se classificar, na última quinta-feira (6), foi a vez do Oklahoma City Thunder garantir sua presença nos playoffs da liga norte-americana. A classificação aconteceu na noite de quarta-feira (12), quando os líderes da Conferência Oeste venceram o Boston Celtics, por 118 a 112, em um duelo acirrado.

Como destaques da partida, Shai Gilgeous-Alexander foi o maior pontuador e o grande nome do Thunder, ao anotar 34 pontos, cinco rebotes e sete assistências. Ainda pelo time visitante, Chet Holmgren garantiu um duplo-duplo para ajudar a equipe superar o Celtics, atual vice-líder da Conferência Leste. Do outro lado, Jayson Tatum marcou 33 pontos, oito rebotes e oito assistências.

Além do Thunder, Cleveland Cavaliers também tem vaga garantida

Com 20 rodadas de antecedência, o Cleveland Cavaliers conquistou a primeira vaga para os playoffs da NBA 2024/25. A confirmação veio com a vitória por 112 a 107 sobre o Miami Heat, nesta quarta-feira (5), para consolidar a melhor campanha da atual temporada. Com o triunfo tranquilo, os líderes da Conferência Leste acumulam 52 vitórias e apenas 10 derrotas, assim, não há mais chances do sétimo colocado alcançá-los.

Vale destacar que a temporada está sendo marcado por impressionantes campanhas do Cavaliers e do Oklahoma City Thunder, que conta com 51 vitórias e 11 derrotas, apenas uma abaixo do time de Kenny Atkinson. Na tabela, as equipes estão com pelo menos oito derrotas a menos que os segundos lugares, já que o Boston Celtics está com 18, no Leste, e o Los Angeles Lakers com 21, no Oeste.

