A discussão para o MVP desta temporada gira em torno de dois nomes: Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander. Para o técnico Kenny Atkinson, no entanto, outro nome que deveria estar na discussão é Donovan Mitchell, grande astro da franquia do Cleveland Cavaliers. Atualmente, o jogador está na sétima colocação da corrida oficial divulgada pela NBA.

Comandante do melhor time da NBA nesta temporada 2024/25, Atkinson rasgou elogios ao ala de sua equipe. Além de destacar uma comparação com Mitchell e o craque do Oklahoma City Thunder.

- Espero que Donovan fique entre os cinco primeiros pelo MVP. Se você olhar para o Shai, ele está tendo uma grande temporada. Mas Mitchell está logo ali. Apenas para argumentar, é o melhor jogador no melhor time da NBA - destacou o treinador.

Assim como Atkinson, um companheiro de Mitchell no Cavaliers saiu em sua defesa. Na atual edição de 2024/25 da NBA, Georges Niang também acredita que o atleta deveria estar na discussão para MVP da temporada regular.

- Donovan, antes de tudo, precisa estar nas conversas para MVP da temporada. Eu sei que as suas médias e volume ofensivo diminuíram nessa campanha, mas o índice de acerto de arremessos nunca foi tão alto. Esse sacrifício deveria ser premiado. E, mais do que isso, ele é o ‘motor’ do nosso time. O seu impacto em nossas vitórias é claro - disse o experiente ala-pivô.

Como estão os jogadores na NBA 2024/25?

Donovan Mitchell é um dos grandes responsáveis pela grande campanha do Cavs até aqui. Recentemente, a franquia repetiu o começo de temporada e atingiu 15 vitórias consecutivas. O ala, na NBA 2024/25, acumula médias de 24,2 pontos, 4,3 rebotes e 4,8 assistências por jogo. Além disso, converteu 38.4% das tentativas de três pontos.

Por outro lado, Shai Gilgeous-Alexander é o grande "artilheiro" desta temporada, com uma média de incríveis 32,9 pontos por noite. Por fim, Nikola Jokić soma uma estatística impressionante de triplo-duplo, com 28,9 pontos, 13,0 rebotes e 10,5 assistências.

Apesar das boas atuações de SGA e Jokic, é o Cleveland Cavaliers lidera a Conferência Leste da liga com uma média incrível de 55-10, até o momento, na liga norte-americana.

