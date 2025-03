Na reta final da temporada regular, a lesão de LeBron James preocupou os torcedores do Los Angeles Lakers. No último duelo contra o Boston Celtics, no último sábado (8), o ala sentiu dores na região da virilha e precisou abandonar o jogo. Apesar da tentativa de tranquilizar os fãs, segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN", o camisa 23 precisou voltar para Los Angeles para seguir tratamento.

continua após a publicidade

➡️ Stephen Curry aceita oferta e vai atuar fora do Golden State Warriors; entenda

Tradução: "LeBron James, do Lakers, retornou a Los Angeles, por recomendação médica, enquanto continua a progredir bem de uma distensão na virilha, com a equipe terminando a viagem na quinta-feira em Milwaukee e na sexta-feira em Denver, disseram fontes da liga à ESPN."

A partir de informações do jornalista, já era esperado que LeBron não retornasse às quadras por até duas semanas. No entanto, a expectativa inicial era de manter o jogador com o time durante a sequência de jogos fora de casa, que se encerra nesta sexta-feira (14), quando o Lakers enfrenta o Denver Nuggets.

continua após a publicidade

LeBron James e a lesão na virilha

O jogador está em recuperação e continua a progredir positivamente de uma distensão na região da virilha. A recomendação médica, no entanto, foi respeitada por LeBron que seguirá o tratamento em casa na cidade de Los Angeles.

Vale relembrar também que não é a primeira vez que o camisa 23 sofre com uma lesão na região. Na temporada da NBA de 2018/19, já pelo Los Angeles Lakers, o jogador rompeu a virilha durante a rodada de Natal e precisou ficar fora de 17 jogos da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte