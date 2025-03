Gui Santos, do Golden State Warriors, é o único brasileiro na disputa da temporada 2024/25 da NBA. Na G-League no último ano, o ala de 22 anos tem apresentado boas atuações na principal liga norte-americana e conquista cada vez mais o seu espaço na titularidade ao lado de Stephen Curry. Mas quanto o jovem jogador recebe na franquia de San Francisco?

💰 Salário de Gui Santos no Golden State Warriors

Para esta temporada, Gui viu o salário aumentar, como parte de um contrato padrão de jogadores da NBA. Antes, os ganhos do jogador giravam em torno de US$ 1,02 milhões, o que mudou para 2025. Agora, o atleta tem um salário de US$ 2,2 milhões.

Até o momento desta matéria, o brasileiro participou de 41 jogos com o Warriors. Neste período, obteve médias de 4,3 pontos, 3,0 rebotes e 1,4 assistência em 13,8 minutos por noite. Mesmo com um minutagem baixa é evidente o crescimento do jogador com o técnico Steve Kerr.

No último sábado (8), Gui participou por 25 minutos na partida contra o Detroit Pistons e marcou 15 pontos, além de seis rebotes. Uma das melhores atuações do jovem até aqui na NBA, seguida de mais uma participação imponente. Na noite desta quinta-feira (13), o brasileiro acumulou 10 pontos, cinco rebotes e três assistências.

🏀 Gui Santos pode voltar à ação neste sábado

Em busca do sexto triunfo consecutivo, o Golden State Warriors entra em quadra na noite deste sábado (15). A partir das 21h30 (de Brasília), a equipe enfrenta o New York Knicks, dentro de casa. O brasileiro é grandes uma das opções para Kerr.

O Warriors vive uma boa fase desde a chegada de Jimmy Butler. A franquia saiu do meio da tabela e ingressou na zona de classificação direta aos playoffs. Atualmente, ocupa a sexta posição com um recorde de 38-28. Falta um mês para o término da temporada regular da NBA.