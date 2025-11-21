Sonho da final brasileira: onde assistir às semis do Mundial de Vôlei de Praia
As disputas começam na madrugada de sábado (22)
Uma final 100% brasileira no Mundial de Vôlei de Praia é possível! Melissa e Brandie, do Canadá, eram favoritas nas quartas de final. Mas o Carol Solberg e Rebecca mostraram resiliência, técnica e venceram as vice-campeãs olímpicas por dois a um (21/17, 18/21 e 15/9) nesta sexta-feira (21). Mais cedo, Thâmela/Vic venceram com maestria as italianas Gottardi/Orsi Toth por dois a zero (21/19 e 21/16). Como as duplas estão em lados opostos da chave, é possível uma decisão com dois times brasileiros. As semifinais são neste sábado! Veja a programação abaixo:
Num jogaço, Carol e Rebecca avançam às semis do Mundial de Vôlei de Praia
Evandro/Lanci e o fim do sonho masculino no Mundial de Vôlei de Praia
Thâmela e Vic confirmam primeira vaga do Brasil nas semifinais do Mundial de Vôlei de Praia
✅Ficha técnica
Mundial de Vôlei de Praia - Semifinal
📆 Data: sábado, 22 de novembro de 2025;
📍 Local: Adelaide, na Austrália;
📺 Onde assistir: SporTV 2 e no streaming Volleyball World TV (VBTV).
Programação dos jogos:
- 2h30 - Thâmela/Vic x Tina/Anastasija
- 6h30 - Carol/Rebecca x Nuss/Brasher
Referência olímpica em Carol/Rebecca x Melissa/Brandie
Assim como nas Olimpíadas de Paris, Melissa e Brandie pararam em uma dupla brasileira. Na França, Duda e Ana Patrícia foram as responsáveis pela derrota canadense na final olímpica. Jogo que teve um momento de briga, que levou o dj da arena a tocar "Imagine" convocando a paz mundial. Na quadra e nas arquibancadas, a sacada do dj foi respondida com gargalhada. Na disputa de hoje os ânimos estavam equilibrados.
Carol e Rebecca puderam realizar um jogaço com lances estratégicos, aliados a pontos agressivos e em cima da linha, evidenciando o entrosamento brasileiro. Apesar do alto rendimento das adversárias, a força das brasileiras sobressaiu.
Thâmela e Vic foram as primeiras a se classificar nas semifinais
Thâmela e Vic, dupla número 1 do mundo, venceram as italianas Gottardi e Orsi Toth. As brasileiras carimbaram a vaga na semifinal após o triunfo por 2 sets a 0, nas parciais de 21/16 e 21/19. ➡️ Veja os lances da partida.
Evandro e Arthur Lanci se despedem do torneio
Evandro e Arthur Lanci se despediram do Mundial de Vôlei de Praia em Adelaide, Austrália, nesta sexta-feira (21). A única dupla brasileira masculina nas quartas de final foi eliminada pelos suecos Åhman e Hellvig por dois sets a zero, repetindo o resultado das Olimpíadas de Paris 2024. ➡️Veja os lances da partida.
O jogo dos brasileiros foi marcado por um bom desempenho. Evandro e Lanci fizeram uma campanha perfeita na fase de grupos, classificando-se em primeiro lugar e chegando às quartas sem sustos. Já os suecos repetiram o filme de Paris: um início ruim na fase de grupos, passando em terceiro, mas crescendo na fase decisiva e avançando embalados para as semifinais.
