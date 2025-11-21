Na madrugada desta sexta-feira (21), Thâmela/Vic enfrentam as italianas Gottardi/Orsi Toth pelas quartas de final do Mundial de Vôlei de Praia. A partida acontece à 1h (de Brasília), em Adelaide, na Austrália. Acompanhe o tempo real no Lance!

Thâmela e Vic formam a dupla número 1 do ranking mundial. As brasileiras chegaram ao mata-mata depois de se classificarem na liderança do Grupo A. No total da competição, fazem uma campanha perfeita até aqui, com cinco vitórias em cinco jogos.

Brasileiros nas quartas de final

Evandro e Arthur Lanci enfrentarão os atuais campeões olímpicos Åhman e Hellvig, da Suécia, às 5h30 (de Brasília), desta sexta-feira (21). No feminino, Carol e Rebecca terão pela frente as canadenses Melissa e Brandie, atuais vice-campeãs olímpicas. O jogo acontece às 7h50 (de Brasília) do mesmo dia.

O ano de Thâmela e Vic

Nesta temporada, Thâmela e Vic disputaram sete etapas do Elite 16 e saíram com um ouro, além de três pratas. Rodando o mundo para competições desde agosto deste ano, as atletas fizeram a preparação para o Mundial voltada a ritmo e situações de jogo, além do cuidado com a parte física. Para Thâmela, a importância do campeonato diz respeito também a mais um passo rumo às Olimpíadas de Los Angeles 2028.

— O Mundial é o segundo maior torneio depois das Olimpíadas. É como se fosse uma preparação, já que o modelo de disputa é parecido. Acho legal ter isso, um pouco antes dos Jogos, para a gente se adaptar. É um campeonato que jogam todos os times, então muda muito também. E a energia é diferente, você sente isso — disse a capixaba.

Thamela e Victoria no Elite 16 do Rio de Janeiro (Foto: Volleyball World)

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de Vôlei de Praia 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece de dois em dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.