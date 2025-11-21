O Brasil está na semifinal do Mundial de Vôlei de Praia! Na madrugada desta sexta-feira (21), Thâmela e Vic, dupla número 1 do mundo, venceram as italianas Gottardi e Orsi Toth pelas quartas de final da competição. Em Adelaide, na Austrália, as brasileiras carimbaram a vaga na semifinal após o triunfo por 2 sets a 0, nas parciais de 21/16 e 21/19. ➡️ Veja os lances da partida

Pelo lado verde-amarelo, Thâmela foi a maior pontuadora. A atleta, caçada no saque, teve teve 18 acertos. Dentre eles, 14 de ataque e 4 de bloqueio. Já Vic, mesmo com menos oportunidades de fechar as jogadas, contribuiu com 16 pontos, contando 14 de ataque e 2 de saque, essenciais para a vitória brasileira.

Como foi o jogo?

Na partida, Thâmela e Vic foram as primeiras a se distanciarem no placar, mas viram Gottardi e Orsi Toth chegarem ao empate logo no sexto ponto. Porém, ataques inteligentes das brasileiras e a imponência de Thâmela na rede levaram a dupla ao controle da parcial. Assim a parceria do Brasil assumiu a frente e levou o primeiro set por 21 a 19, após ataque para fora da equipe adversária.

Já o segunda parcial tomou contornos mais equilibrados, com as italianas lendo melhor o jogo brasileiro. Até o 11º ponto, as equipes estavam se alternando à frente do placar. Porém, as brasileiras abriram 13 a 11 e conseguiram levar a vantagem até o 18º ponto, quando levaram o empate e tiveram a vitória por sets diretos ameaçada. Thâmela e Vic continuaram concentradas e ganharam o segundo set por 21 a 19, fechando a partida em 2 sets a 0 e carimbando a vaga na semifinal do Mundial de Vôlei de Praia.

Thâmela e Vic no Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)

Adversária da semifinal do Mundial de Vôlei de Praia

Thâmela e Vic aguardam a dupla vencedora entre Tija/Anastasija, da Letônia, e Shawn/Cheng, dos Estados Unidos, para definição das adversárias da próxima fase. A semifinal acontece às 2h30 (de Brasília) deste sábado (22). As brasileiras chegaram ao mata-mata depois de se classificarem na liderança do Grupo A. No total da competição, fazem uma campanha perfeita até aqui, com seis vitórias em seis jogos.