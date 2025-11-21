Num jogaço, Carol e Rebecca avançam às semis do Mundial de Vôlei de Praia

Uma final 100% brasileira no Mundial de Vôlei de Praia. "Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas não sou o único". Melissa e Brandie, do Canadá, eram favoritas. Mas o Carol Solberg e Rebecca mostraram resiliência, técnica e venceram as vice-campeãs olímpicas por dois a um (21/17, 17/21 e 16/9) nesta sexta-feira (21).

O sonho segue vivo. As brasileiras, disputam a semifinal neste sábado (22) às 6h30 (de Brasília) contra as norte-americanas Nuss e Brasher. Thâmela/Vic estão na outra semi. Imagine!

Assim como nas Olimpíadas de Paris, Melissa e Brandie pararam em uma dupla brasileira. Na França, Duda e Ana Patrícia foram as responsáveis pela derrota canadense na final olímpica. Jogo que teve um momento de briga, que levou o dj da arena a tocar "Imagine" convocando a paz mundial. Na quadra e nas arquibancadas, a sacada do dj foi respondida com gargalhada. Na disputa de hoje os ânimos estavam equilibrados.

Como foi a partida?

O primeiro set foi de estudo, com as duplas avaliando fraquezas e vantagens. Apesar de alguns erros de Rebecca, as jogadas estratégicas, aliadas a pontos agressivos e em cima da linha, evidenciaram o entrosamento brasileiro, garantindo a parcial.

Na segunda parcial, o cenário mudou. Brandie e Melissa ajustaram a leitura de jogo e se aproveitaram disso. Com rallys intensos e saques impecáveis, as canadenses se destacaram. Embora Rebecca e Carol tenham criado ótimas jogadas, e erros das adversárias se convertessem em pontos brasileiros, o placar não foi revertido.

O tie-break foi o momento decisivo, com Rebecca e Carol demonstrando determinação total. As canadenses sentiram a pressão dos pontos brasileiros, cometendo muitos erros, seja jogando para fora ou falhando no direcionamento. Foi nessa parcial que o entrosamento da dupla verde e amarela prevaleceu, com pancadas potentes e jogadas de categoria, fechando o set e assegurando a vaga na semifinal do Mundial.

Thâmela e Vic também se classificam para as semifinais femininas

O Brasil segue no Mundial de Vôlei de Praia! Na madrugada desta sexta-feira (21), Thâmela e Vic, dupla número 1 do mundo, venceram as italianas Gottardi e Orsi Toth pelas quartas de final da competição. Em Adelaide, na Austrália, as brasileiras carimbaram a vaga na semifinal após o triunfo por 2 sets a 0, nas parciais de 21/16 e 21/19. ➡️ Veja os lances da partida.

As próximas adversárias da dupla já foram definidas, serão Tina e Anastasija, da Letônia. Elas se juntam as brasileiras no chaveamento após vencer as norte-americanas Shaw e Cheng por dois a zero. A partida será no próximo sábado (22) às 2h30 (de Brasília). Se ambas as duplas avançarem, poderemos ter uma final feminina totalmente nacional!

Evandro e Arthur Lanci se despedem do torneio

Evandro e Arthur Lanci se despediram do Mundial de Vôlei de Praia em Adelaide, Austrália, nesta sexta-feira (21). A única dupla brasileira masculina nas quartas de final foi eliminada pelos suecos Åhman e Hellvig por dois sets a zero, repetindo o resultado das Olimpíadas de Paris 2024. ➡️Veja os lances da partida.

O jogo dos brasileiros foi marcado por um bom desempenho, mas a classificação de Åhman e Hellvig se deu principalmente devido às falhas da dupla nacional, sobretudo nos saques de Evandro e nas bolas não alcançadas por Arthur Lanci. Evandro e Lanci fizeram uma campanha perfeita na fase de grupos, classificando-se em primeiro lugar e chegando às quartas sem sustos. Já os suecos repetiram o filme de Paris: um início ruim na fase de grupos, passando em terceiro, mas crescendo na fase decisiva e avançando embalados para as semifinais.