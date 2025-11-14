Sólidos, Evandro e Arthur garantem vitória no Mundial de Vôlei de Praia

A dupla formada por Evandro e Arthur foi a primeira masculina a entrar em quadra pelo Brasil no Mundial de Vôlei de Praia 2025, disputado em Adelaide, na Austrália. Sólidos e sem sustos, a equipe venceu Mora e Lopez, da Nicarágua. As parciais foram 21/12 e 21/10, em partida válida pelo Grupo D. ➡️ Veja os lances do confronto

Detalhes do jogo

Evandro e Arthur lideraram o confronto do início ao fim, sem dar brechas aos adversários. O destaque individual ficou por conta de Evandro, que marcou 19 pontos no total. Destes, oito foram de ataque, oito de bloqueio e três de saque.

Em ambos os sets, os brasileiros abriram vantagem logo no início e, constante em todas as ações, mantiveram até o final. A única vez que os nicaraguenses ameaçaram atrapalhar o caminho verde-amarelo foi no começo da segunda parcial, quando diminuíram a diferença para apenas um ponto. Porém, Evandro e Arthur mostraram concentração e não deixaram o ritmo cair. A partida teve fim com um ataque para baixo de Evandro na diagonal, garantindo a primeira vitória da dupla no Mundial.

No Elite 16 de João Pessoa, Evandro e Arthur conquistaram o primeiro título da temporada (Foto: Volleyball World)

Próximo compromisso de Evandro e Arthur no Mundial

Pelo Grupo D do torneio, a dupla brasileira volta à quadra na madrugada desta sexta (14) para sábado (15). O confronto é contra Amieva e Bueno, da Argentina. A partida acontece às 3h30 (de Brasília).