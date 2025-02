Rival de Senna critica série da Netflix: ‘Ayrton não iria gostar’

Alain Prost, o maior rival de Ayrton Senna, criticou a série "Senna", da Netflix, que faz uma homenagem a história do falecido piloto brasileiro. Em entrevista à RAC Motori, o francês, que foi tricampeão mundial da Fórmula 1, a obra é insensível e ignora algumas figuras importantes da história.

Prost foi ainda mais incisivo nas críticas ao destacar que Ayrton Senna, se tivesse vivo, não gostaria da série. A obra foi lançada no dia 29 de novembro, do ano passado, em homenagem aos 30 anos da morte do piloto brasileiro.

- Tenho certeza de que Ayrton não iria gostar, pelo menos ele não gostaria que fosse tão insensível. É uma ótima história, e você não precisa inventar coisas que não são verdadeiras. Se você tem que fazer algo comercial, não é legal fazer isso com o nome de Senna. Eu não gosto disso e não aceito isso - disse o ex-piloto francês.

Rivalidade entre Senna e Prost

O piloto brasileiro e o francês traçaram a grande rivalidade da Fórmula 1 na década de 80. Os dois chegaram a ser companheiros de equipe, na McLaren, mas mesmo assim colecionaram episódios de intrigas, troca de xingamentos e até mesmo batidas dentro das pistas de alta velocidade.

Contudo, na reta final da carreira, Prost desenvolveu um laço de amizade com Senna. Ambos, apesar dos embates, nunca esconderam o respeito de um para o outro. Ayrton faleceu em 1994, ao sofrer um acidente grave no antigo GP de Ímola, na Itália., Naquela época, o piloto francês já se encontrava aposentado.

