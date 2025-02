Lewis Hamilton vive uma fase nova em todos os sentidos no aspecto profissional e pessoal. Além da mudança da Mercedes para Ferrari na Fórmula 1, o heptacampeão mundial mudou-se para a Itália e terá de conviver com uma das tentações do país: a rica culinária italiana. Em entrevista, o piloto comentou sobre o novo desafio e os cuidados que precisa ter.

Apesar do treinamento intenso dos pilotos para as corridas da F1, um novo problema foi apresentado para Lewis Hamilton na temporada de 2025. O piloto nunca escondeu que ama comida italiana, mas afirmou que terá de se cuidar para não correr risco de ganhar alguns quilos a mais em Maranello, cidade da Ferrari.

- A verdade é que já comi algumas pizzas, mas de alguma forma perdi peso. Semana passada comi três pizzas. Adoro comida italiana. Sempre amei. Mas vou ter que cuidar da minha dieta. Vai ser difícil. Tenho de ter cuidado. Não posso comer pizza o ano inteiro, senão não vou caber no carro - confessou Hamilton, durante entrevista coletiva após o shakedown com a SF-25, novo veículo da Ferrari para a F1 2025.

Lewis Hamilton na pista de Fiorano com a SF-25 (Foto: Divulgação/Ferrari)

É a primeira vez, durante os anos na Fórmula 1, que Lewis Hamilton mora em Maranello, na Itália. No entanto, a experiência do britânico com cultura do país não é nova, o que relembrou Hamilton ao destacar algumas memórias relacionadas à culinária italiana em sua a carreira como piloto, desde a infância até a fase adulta.

- Eu comi uma lasanha inacreditável que foi feita pelo meu primeiro mecânico, Luca del Fonte, e a mãe da esposa dele. Eles fizeram para mim a lasanha mais gostosa. Eu tinha 13 anos e nunca esqueci disso. Também lembro de vir para cá quando eu estava competindo com Nico Rosberg no início da passagem pela Mercedes. Eu e ele costumávamos sair para tomar sorvete toda noite e comíamos muita pizza - relembrou o heptacampeão.

Quando a Fórmula 1 volta em 2025?

A primeira aparição oficial dos dez carros da Fórmula 1 2025 na pista será entre os dias 26 e 28 de fevereiro, durante os testes de pré-temporada no circuito de Sakhir, no Bahrein. O campeonato começa oficialmente no dia 16 de março, em Melbourne, na Austrália.