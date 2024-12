Skatista colombiano recebe alta do hospital e se recupera de queda no Super Crown 2024

Jhancarlos Gonzalez, skatista colombiano, sofreu uma queda e bateu com o rosto no chão durante a final do Super Crown, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no último domingo (15). O atleta que passou minutos desacordado na pista do SLS recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta segunda (16).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que aconteceu?

Durante a realização da primeira fase de manobras, Jhank tentou uma avançar sobre o corrimão, porém, bateu com o rosto na pista e sangrou bastante após a queda. O Ginásio ficou em silêncio e preocupado com a chegada da equipe médica que ajudaram Gonzalez na pista. O colombiano deixou o Ginásio do Ibirapuera ainda saiu consciente da pista com o colete cervical.

➡️Super Crown: skatista colombiano bate com rosto no chão e fica desacordado

Em nota, o Street League Skateboarding (SLS), informou que o atleta foi submetido a exame de imagens e encontra-se lúcido.

"O Skatista profissional colombiano Jhancarlos Gonzalez sofreu uma queda durante etapa final da Competição SLS Super Crown 2024 ( São Paulo). O skatista foi prontamente imobilizado pelo time médico da SLS e transferido para o hospital de referência do evento para investigação médica. No momento o paciente encontra-se lúcido e clinicamente estável aguardando resultado de exames de imagem."

continua após a publicidade

Na tarde desta segunda, em postagem compartilhada no instagram, Jhank e a SLS agradeceram o apoio dos brasileiros e confirmaram a alta do hospital

- Ótima notícia: Jhanka recebeu alta do hospital e está se recuperando bem! “Obrigado a todos os fãs do Brasil pelo apoio e carinho.” - @jhankgonzalez1 - escreveram no post.

continua após a publicidade

➡️ Rayssa Leal revela nervosismo na final do Super Crown: ‘Corrimão difícil’

Em suas redes sociais, Rayssa Leal, tricampeã do SLS Super Crown, utilizou o momento para reforçar como se deve torcer no skate.

- E é isso galera mais um ano de Street League, mais um ano de competição... E passando para lembrar todo mundo, a gente não torce para alguém cair, para alguém se machucar. Sei que na hora da competição a gente acha que tá ali todo mundo competindo só para o primeiro lugar, mas é bem maior que isso. É a questão de ser uma família e tá todo mundo torcendo para a galera acertar. Vocês viram a competição feminina, quem assistiu tudo entendeu que ali é um apoio que a gente dá uma para a outra e é isso - disse Rayssa em seus stories.