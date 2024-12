Super Crown: skatista colombiano bate com rosto no chão e fica desacordado

Jhancarlos Gonzalez, skatista colombiano, bateu com o rosto no chão durante a final do Super Crown, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, neste domingo (15). O atleta chegou a ficar desacordado e recebeu atendimento da equipe médica.

Durante a realização da primeira fase de manobras, Jhancarlos bateu com o rosto na pista e sangrou bastante após a queda. O Ginásio ficou em silêncio e preocupado com a chegada da equipe médica que ajudaram Gonzalez na pista. O colombiano deixou o Ginásio do Ibirapuera ainda saiu consciente da pista com o colete cervical. O atleta foi levado para o Hospital São Paulo, que fica na Vila Clementino, na cidade de São Paulo.

Jhancarlos foi ovacionado pelo público enquanto era levado pela equipe de emergência. As arquibancadas também acenderam luzes em homenagem ao atleta. E em seguida, a final foi retomada.

González se classificou para a final no sábado (14), após superar o brasileiro Felipe Mota. O colombiano, o português Gustavo Ribeiro e o estadunidense Nyjah Huston se juntaram aos brasileiros Giovanni Vianna e Felipe Gustavo, além de Chris Joslin, dos EUA, na final do Super Crown.