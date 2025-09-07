Pelo terceiro Grand Slam seguido, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz decidirão o título. Desta vez, o torneio será o US Open, o último evento dos quatro mais importantes do tênis. Em entrevista ao "The Athletic", Rafael Nadal, recém-aposentado, analisou os tenistas e as características de cada um para a grande final, neste domingo.

— Sinner traz um ritmo de forehand muito difícil de acompanhar. Ele é muito rápido para pegar a bola no início e para fazer a transição da defesa para o ataque. Alcaraz é mais mágico, mais imprevisível, consegue jogar num nível que Jannik provavelmente às vezes não consegue. Mas, ao mesmo tempo, ele também comete mais erros — pontuou Nadal, que acrescentou: — Carlos pode jogar melhor, mas também pode jogar pior, a questão é encontrar o equilíbrio. Ele tem todas as jogadas, às vezes comete erros, mas corre atrás. Eu gosto dele, é muito divertido vê-lo jogar porque é capaz de fazer coisas incríveis e, ao mesmo tempo, cometer erros. E isso é humano.

Recordista em títulos em Roland Garros, o espanhol também opinou sobre a última final em Paris. A decisão foi disputada entre Alcaraz e Sinner, e o espanhol levou a melhor por 3 sets a 2.

— Acho que Sinner parou de fazer o que fazia bem: buscar os golpes e jogar com aquela velocidade extra na bola no momento em que precisava aproveitá-la. Ele não jogou tão agressivamente quanto antes. Mas, no geral, se você olhar para o todo, a final foi inesquecível. Foi incrível. O final da partida foi um dos mais emocionantes que já vi, e tive a sorte de assistir como torcedor em casa. Para mim, os três primeiros sets não foram de grande qualidade. Foi uma final mediana. Depois, o quarto e o quinto sets foram uma batalha de alta qualidade. Isso do meu ponto de vista, falando de como seria se eu tivesse que jogar contra eles. O quarto e o quinto sets foram de altíssimo nível, emocionantes, tiveram um pouco de tudo. Antes disso, para mim, acho que o Carlos não jogava no seu nível. Na minha perspectiva, acho que ele cometeu um pequeno erro tático. O Jannik, claro, teve azar no 0-40, mas quando teve a chance de tentar, acho que ele não jogou com a determinação necessária — finalizou.

Em Nova York, é apenas a segunda vez que os dois rivais vão medir forças. Na primeira, nas quartas de final de 2022, Alcaraz não só levou a melhor, numa batalha de cinco sets (sendo dois tiebreaks, como acabou conquistando, naquela semana, o primeiro de seus cinco títulos desse nível.

O espanhol Rafael Nadal opinou sobre final do US Open entre Sinner e Alcaraz (Divulgação)

Sinner x Alcaraz: horário e onde assistir

Jannik Sinner, de 24 anos e número 1 do mundo, e Carlos Alcaraz, de 22 e 2º, que têm tudo para seguir dominando o circuito nos próximos anos, vão medir forças, neste domingo (7), pela 15ª vez, a quinta apenas em 2025. Pelo terceiro Grand Slam consecutivo, o italiano e o espanhol brigarão pelo título. Agora, do US Open. A partida começa às 15h (de Brasília), com transmissão do Sportv, ESPN e Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+