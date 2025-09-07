A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka conquistou o bi-campeonato do US Open ao derrotar a americana Amanda Anisimova por 2 sets a 0. Com a vitória, Sabalenka garantiu a bagatela de US$5 milhões, equivalente a aproximadamente R$27 milhões, o maior valor de premiação já pago na história do tênis feminino.

Durante a cerimônia de premiação, Sabalenka foi presenteada com o envelope contendo um cheque com o valor milionário. A tenista recebeu pessoalmente o prêmio, recusando-se a entregá-lo a qualquer outra pessoa, atitude que provocou risos na plateia presente na quadra central. Assista;

Sabalenka vence Amanda Anisimova e conquista título do US Open

O US Open é um dos quatro torneios de Grand Slam do calendário tenístico mundial, considerado entre os mais prestigiados do esporte. Com o resultado, ela soma agora quatro conquistas de Grand Slam em sua carreira, tendo vencido também o Australian Open em 2023 e 2024.

Em uma final eletrizante no Arthur Ashe Stadium, a número 1 do mundo superou a valente norte-americana Amanda Anisimova com parciais de 6-3 e 7-6.

Sabalenka derrotou Amanda Anisimova e conquistou bi-campeonato do US Open (Foto: TIMOTHY A.CLARY/AFP)

✍️Texto de Pedro Bernardo

Quem esperava um domínio tranquilo da favorita, se enganou. A partida foi uma batalha de nervos desde o primeiro ponto. O set inicial foi marcado pela instabilidade, mas Sabalenka usou sua experiência para ser mais decisiva nos momentos cruciais e fechar em 6-3.

O clímax da decisão, no entanto, veio na segunda parcial. Amanda Anisimova, empurrada pela torcida da casa, lutou bravamente e elevou seu nível, transformando o set em uma troca de golpes fulminantes. A disputa foi tão acirrada que a decisão foi para um tie-break de tirar o fôlego. Nele, a força mental de Sabalenka prevaleceu. A número 1 do mundo foi mais sólida, jogou com agressividade controlada e fechou o game desempate para abrir 2 a 0 no placar e garantir o título.